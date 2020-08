Sono terminate oggi a Roma le riprese della serie tv Leonardo che racconta la vita di uno dei più geniali artisti della storia non solo italiana. Si tratta di Leonardo Da Vinci. La fiction è stata la prima grande co-produzione internazionale a riprendere la lavorazione dopo il lockdown, grazie all’applicazione di rigide misure di sicurezza e nel pieno rispetto delle regole sanitarie.

Leonardo serie tv per Rai 1 regia, cast, dove è girato

La serie tv è e diretta da Dan Percival (I misteri di Pemberley) e Alexis Sweet che i telespettatori ricordano per essere stato dietro la macchina da presa di Don Matteo.

Nel ruolo del protagonista Leonardo Da Vinci c’è Aidan Turner già presente nella serie Poldark e in Lo Hobbit.

Gli attori italiani sono Giancarlo Giannini nel ruolo di Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo e Matilda De Angelis che è Caterina da Cremona, l’amica più cara di Da Vinci.

Inoltre Freddie Highmore (The Good Doctor) è Stefano Giraldi, giovane investigatore del Podestà incaricato di risolvere il mistero al centro della storia.

Carlos Cuevas è Salaì, apprendista e amico fidato di Leonardo e James D’Arcy (Homeland, Broadchurch) si cala nel ruolo di Ludovico Sforza detto il Moro.

La serie tv Leonardo è stata girata in oltre 50 location – fra interni ed esterni – principalmente nel Lazio. Ha coinvolto circa 500 addetti, di cui 200 solo per la realizzazione del backlot.

Si chiama backlot un’area adiacente a uno studio cinematografico in cui ci sono edifici permanenti o spazi adatti alla costruzione temporanea del set. Vi si possono girare le scene all’aperto nella realizzazione di prodotti cinematografici e televisivi.

Il backlot – attualmente il più grande in Italia e dell’Europa Occidentale- ha richiesto 5 mesi di progettazione e oltre 22 settimane di lavorazione. Sotto la guida dello scenografo Domenico Sica hanno collaborato alla realizzazione delle scenografie circa 200 maestranze. L’area è stata ulteriormente ampliata a fronte dell’emergenza sanitaria, per permettere alla produzione di ultimare le riprese in totale sicurezza.

Anche le città di Firenze e Milano in epoca rinascimentale, sono ricostruite nel backlot nei pressi degli studi di Lux Vide a Formello (Roma)

Oltre 1900 sono state le ore di lavorazione, 3000 le comparse e 2500 i costumi utilizzati.

Le musiche sono di John Paesano.

Leonardo serie tv produzione internazionale

La serie è prodotta dalla Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con Rai Fiction, Sony Pictures Entertainment, Big Light Production in associazione con France Télévisions e RTVE.

Produttori esecutivi sono Luca Bernabei, Daniele Passani per Lux Vide, Frank Spotnitz e Emily Feller per Big Light Productions.

Ci sono poi Freddie Highmore con la sua Alfresco Pictures, Brendan Fitzgerald per Sony Pictures Entertainment, Sara Melodia e Luisa Cotta Ramosino per Lux Vide.

Leonardo è creata da Frank Spotnitz (X-Files, I Medici) e Steve Thompson (Sherlock, Doctor Who)

Leonardo è il primo progetto a guida italiana dell’Alleanza fra i tre grandi broadcaster pubblici dell’Europa continentale (RAI -France Télévisions – ZDF).

E’ nata con l’obiettivo di sviluppare in comune accordo serie televisive innovative e di qualità, basate sulla cultura e i valori europei per rivolgersi a un pubblico internazionale.

La trama della serie destinata a Rai 1

La trama parte dalla fanciullezza di Leonardo Da Vinci. Figlio illegittimo di un notaio di 24 anni e di Caterina, una modesta giovane, Leonardo vive un’infanzia solitaria nella cittadina rurale di Vinci, in Toscana.

Fin dai primi anni dimostra un profondo bisogno di ricerca e di scoperta. I suoi disegni, quando aveva solo dieci anni, piacquero tanto al Verrocchio, da convincerlo farlo entrare nella sua bottega. Era il 1469. E Leonardo rimase fino all’anno successivo. Entrò in un mondo che già si rivelava una fucina di nuovi talenti.

Con instancabile curiosità, Leonardo spazia tra arte, scienza e tecnologia, guidato da un intenso desiderio di svelare i segreti del mondo che lo circonda.

La serie racconta il mistero dell’uomo oltre il genio, attraverso una storia inedita.

Leonardo morì il 2 maggio, presso il maniero di Clos-Lucé ad Amboise. Aveva 67 anni.