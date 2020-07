Questa sera Real Time propone in prima serata e in prima visione italiana Matrimonio a prima vista USA 7. L’appuntamento con il reality estremo girato oltre oceano arriva prima dell’edizione italiana prevista a settembre.

Matrimonio a Prima Vista 7 USA le puntate

La collocazione è prevista ogni mercoledì sera con due episodi settimanali. Naturalmente il reality si è già svolto negli Stati Uniti e si conosce il risultato di questo esperimento.

Gli episodi totali sono 16 per un insieme di 8 puntate. Si comincia con la prima puntata di questa sera, ovvero la formazione delle coppie. Ecco chi sono i partner selezionati: Amber e Dave, Danielle e Bobby e Mia e Tristan.

Una volta scelte da un team di esperti, le coppie vengono avvertite ed hanno 10 giorni per prepararsi alle nozze. Il secondo episodio che va in onda questa sera ha per titolo il giorno delle nozze.

In questo in questa parte del reality estremo le coppie si conoscono soltanto dinanzi al funzionario civile che dovrà unirle in matrimonio. In questa occasione si troveranno di fronte le famiglie dei rispettivi coniugi. Andando avanti, il terzo episodio ha per titolo la prima notte di nozze e in questa occasione avranno modo di conoscersi. La mattina dopo fanno colazione dinanzi ad un Brunch allestito dalla produzione. Due delle coppie sono in luna di miele in Messico dove imparano a conoscersi meglio.

subito dopo c’è il ritorno a casa delle due coppie e inizia così la convivenza. Siamo nel sesto episodio.

I novelli sposi tornano a Dallas, decidono dove vivere e iniziano a prendere le prime decisioni importanti insieme. Poi si comincia a sperimentare la routine della vita da sposati. E tutti si confrontano con amici e parenti ma soprattutto c’è il confronto diretto tra gli sposi. Nell’ottavo episodio iniziano a sorgere problemi di fiducia e di credibilità e poi cominciano anche a subentrare incertezze. Si va avanti così, problema dopo problema, fino a quando si comincia ad ipotizzare se, dopo la metà del percorso, può esistere un futuro insieme.

Nelle puntate finali dalla quattordicesima alla sedicesima, tutti i coniugi devono tirare le somme di queste otto settimane. Poi, ad una settimana dalla scelta, le coppie sono rimandate di nuovo in una piccola luna di miele per cercare di rinsaldare il proprio rapporto. La scelta finale avviene nell’ultima puntata .

Le tre coppie del reality estremo

La prima coppia di sposi è formata da Tristan Thompson e Mya Balli. Ambedue hanno 29 anni e vengono da Texas. Lui è un tutor, lei invece è impiegata in una multinazionale nel settore delle risorse umane. Vogliono creare quella famiglia che finora non hanno ancora trovato.

La seconda coppia è formata da Danielle Bergan e Bobby Dodd ,anche loro del Texas. Hanno rispettivamente 30 anni lei e 27 lui. Bobby è un project manager invece Danielle lavora in una ditta di computer. Anche loro sono desiderosi di creare una famiglia.

La terza coppia è formata da Amber Marturana e David Flaherty. Lui ha 37 anni. Amber 36. Lui è un manager lei una analista. Ambedue hanno avuto alcune relazioni importanti che si sono concluse da qualche anno.

Il titolo originale della serie è Married at the first sight.