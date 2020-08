Stasera in tv 14 agosto 2020. Vigilia di Ferragosto all’insegna di un più consistente numero di repliche sul piccolo schermo. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 14 agosto 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà I migliori dei migliori anni. Una nuova serata in compagnia del meglio di tutte le otto edizioni del programma condotto e ideato da Carlo Conti. Un vero e proprio tuffo nel passato con tanti grandi ospiti, italiani e internazionali, pronti a riportare sul palco gli anni più belli di sempre. Tante canzoni, ma anche oggetti e ricordi.

Su Raitre, alle 21.20, La grande storia. “I muri” è il titolo di questa puntata in replica, commentata come sempre da Paolo Mieli. Un’ombra si allunga sull’Europa all’indomani della Seconda Guerra Mondiale: è l’ombra di una guerra silenziosa e micidiale, la cosiddetta “Guerra Fredda”. La prima partita si gioca sulla città di Berlino.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Il primo filmato racconta le innovative soluzioni espressive che il pittore Edgar Degas (1834-1917) adottò soprattutto nel genere del nudo. Il secondo parla dell’impulso che l’Impressionismo diede agli usi e costumi del suo tempo.

Programmi Tv 8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality X Factor. Rivediamo il meglio delle audizioni dell’edizione 2017 del talent condotto da Alessandro Cattelan. Tra i giudici di quella decima edizione Manuel Agnelli, Levante, Fedez e Mara Maionchi. Vinse Lorenzo Licitra davanti ai Maneskin.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza Classic. Secondo appuntamento con gli evergreen di Maurizio Crozza proposti durante i live dello show. Alcuni sono diventati virali in rete come Napalm51, Flavio Briatore e Germidi Soia, chef vegano e crudista, e il guru dello yoga Roberto Laurenzi.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara arrivano in Salento. A contendersi il titolo, tre pasticcerie di Lecce, Matteo con la pasticceria “Chantilly”, Danilo con la pasticceria “Danny” e Gianmarco con la “Pasticceria Pinti”.

Stasera in tv 14 agosto 2020 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2016, di John Hamburg, Proprio lui?, con James Franco, ZoeyDeutch. Ned si reca con la famiglia a far visita alla figlia a Stanford. Ma vengono turbati dall’incontro con il fidanzato della ragazza, un miliardario che si attira subito l’antipatia del suocero.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1974, di Lina Wertmuller, Travolti da un insolitodestino nell’azzurro mare d’agosto, con Giancarlo Giannini, Mariangela Melato. Mentre trascorre le vacanze su uno yacht a noleggio, la borghese Raffaella (Mariangela Melato) punzecchia il marinaio comunista Gennarino Carunchio (Giancarlo Giannini). I due si detestano ma un giorno, complice un’avaria del gommone, si ritrovano da soli su un’isoletta deserta.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2010, di Miguel Sapochnik, Repo Men, con Jude Law, ForestWhitaker. Una multinazionale vende organi artificiali per prolungare la vita. Chi non paga deve vedersela con i recuperatori che non si fanno scrupoli. Tra loro c’è Remy.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2008, di Diane Bertrand, Baby Blues, con Stefano Accorsi, Karin Viard. Parigi. Alex e Fabrizio sono fidanzati da dieci anni e si sono dedicati alla carriera, rinunciando ai figli. Quando a lei viene proposto un lavoro a New York, i due vanno in crisi.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2012, di Justin Lin, Fast & Furious 6 con Paul Walker, Vin Diesel. Dopo la rapina compiuta a Rio, Dom e la sua squadra si disperdono. Ma la richiesta d’aiuto dell’agente Hobbs riporta il team in azione per fermare una banda di criminali.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Marija Kavtaradze, Summer Survivors, con Adrija Cepaite-Palsauskiene. Indre, psicologa appena assunta in una clinica prestigiosa, deve scortare Paulius, paziente con disturbi bipolari, in un’altra struttura. Il viaggio li aiuterà a conoscersi meglio.