Giovedì 13 agosto, in diretta dalle 21.25 su Italia 1, va in onda Le Iene per Nadia.

Ad un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa, la redazione delle Iene vuole ricordarla con un lungo speciale che ripercorre la sua vita professionale attraverso le sue inchieste. Ma durante la puntata ci sarà anche un ricordo da parte di amici e colleghi.

Ricordiamo che la giornalista è deceduta a causa di un tumore, ma fino all’ultimo ha cercato di non arrendersi alla malattia. Infatti ha anche raccontato la sua esperienza personale all’interno del libro “Fiorire d’Inverno.La mia Storia”.

Le Iene per Nadia diretta 13 agosto

La diretta del 13 agosto inizia con lunga carrellata di immagini della Toffa in cui appare sempre sorridente, scherzosa, positiva.

Il ricordo degli autori inizia con il primo servizio di Nadia Toffa, nel 2009 in cui si stava occupando della tariffa di igiene urbana. La giovane era alle prima armi ma era piena di entusiasmo. Sognava da tanto tempo di far parte del cast delle Iene.

La Toffa si è occupata anche del caso Brigliadori del 2016, in cui la show girl sosteneva che i sintomi dei tumori sono indetti dalla paura istigata dai medici. Nel servizio si era avvalsa di una complice che fingeva di essere malata. Ma la Brigliadori accorgendosi della telecamera nascosta, ha aggredito violentemente la ragazza.

La raggiunse Nadia spiegandole che Eleonora Brigliadori non possa consigliare pubblicamente di rinunciare alle chemioterapie per chi ha un tumore. E di curarsi invece con la cera lacca. Anche in questa occasione La Brigliadori aggredì fisicamente la Toffa, sferrandole un duro colpo sul collo.

Nel 2013 invece realizzò un servizio su Anna Oxa. Dopo averla raggiunta su un treno, si mise anche a cantare con lei Senza pietà.

Le Iene per Nadia il primo malore

Nel 2017 Le Iene annunciarono in diretta il primo malore della Toffa. All’epoca si trovava a Trieste per registrare un servizio e si sentì male. Il giorno dopo venne trasferita a Milano in elicottero. E due giorni dopo venne operata.

La stessa Nadia due settimane dopo, in un’intervista, racconta ciò che le è accaduto. Ricorda di essere svenuta. Ma le è rimasto impresso la frase che disse la ragazza della reception: “vuoi che ti do una mano con le valigie che è arrivato un taxi?”.

Quando si è risvegliata ricorda il volo in elicottero, faceva molto freddo ed indossava delle cuffie per non sentire l’assordante rumore del velivolo. Si è successivamente commossa pensando all’enorme ondata di affetto della gente comune che ha pregato per lei.

Le telefonarono anche molti politici, anche quelli con cui aveva avuto dei diverbi in passato. La chiamò anche Silvio Berlusconi, che in realtà non aveva mai incontrato.

Il racconto pubblico della malattia

Le Iene poi si fermarono per la pausa natalizia e la trasmissione riprese a febbraio 2018. Nadia venne accolta con molto calore da Nicola Savino e Matteo Viviani. Si prese alcuni minuti per spiegare ciò che accaduto negli ultimi due mesi. Ha raccontato pubblicamente di aver avuto un cancro e di aver affrontato chemioterapia e radioterapia. E di indossare una parrucca.

Durante le cure, la Nadia pensava a Gabriella, una bambina che ha conosciuto a Taranto, anche lei affetta dalla malattia. Ci tenne ad aggiungere di non voler il biasimo dalle persone. Ma voleva continuare ad essere trattata come sempre, nel bene e nel male. Il suo discorso commovente terminò con un lungo applauso da parte del pubblico in studio.

Sempre nel 2018, Jovanotti durante un suo concerto fece salire Nadia Toffa sul palco. E le dedicò una canzone per dimostrarle il suo affetto. Il regista delle Iene ed alcuni autori spiegano che Nadia continuò a portare avanti il suo lavoro con grande determinazione. Ma più passavano le puntate e più il senso di fatica aumentava. Non riusciva più a muoversi agilmente come un tempo. Nella sua ultima puntata, andata in onda a maggio 2019,riusciva a malapena a raggiungere lo studio. Ma tutti hanno ammirato la sua forza d’animo e non la dimenticheranno mai.

Le Iene per Nadia La prima volta di Nadia a Taranto

Nel 2013 Nadia Toffa iniziò ad occuparsi all’ Ilva di Taranto.

All’epoca uscì un articolo in cui si sosteneva che le persone a Taranto si ammalavano di tumore a causa di alcool e sigarette. Ma la Toffa cercò di spiegare che la verità è ben differente. Vincenzo, un operaio dell’acciaieria, le raccontò dell‘aumento esponenziale dei malati di tumori e leucemie, in particolare i bambini. La causa è dovuta all‘inquinamento degli scarichi dell’Ilva.

Nadia Toffa in particolare si affezionò a Gabriella, una bambina che ha affrontato la malattia. La piccola le raccontò con naturalezza della perdita dei capelli e delle cure a cui ha dovuto sottoporsi.

Dopo la visita in Puglia, Nadia Toffa si fece promotrice della raccolta fondi per i bambini malati di Taranto. E i tarantini le diedero la cittadinanza onoraria.