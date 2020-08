Omaggio delle reti Rai alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi a due anni dalla tragedia. Era il 14 agosto 2018 quando il ponte si sbriciolò lasciando un carico di morte e dolore.

Crollo Ponte Morandi omaggio della Rai

La Rai ricorda il crollo del ponte Morandi dieci giorni dopo l’inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio.

In questa occasione l’Italia intera torna a stringersi, idealmente, a Genova, nel secondo anniversario del crollo.

Venerdì 14 agosto rappresenta un momento di raccoglimento nel ricordo delle 43 vittime, così come chiesto dalle famiglie. Un anniversario al quale la Rai dedica ampi spazi della propria programmazione, sulle reti generaliste e tematiche.

Il primo appuntamento, in questo palinsesto speciale, è stato ieri con Rai Cultura che su Rai5, alle 21.15 di giovedì 13 agosto, ha mandato in onda in prima visione assoluta, Brahms, Un Requiem tedesco per soli, coro e orchestra, op. 45: si tratta di una delle più intense pagine di musica sacra composte da Johannes Brahms.

La programmazione del 14 agosto 2020

La programmazione dedicata del 14 agosto si è aperta già a mezzanotte (e in replica alle 5.30, alle 8.30, alle 11.30, alle 14.00 e alle 20.10) su Rai Storia. E’ proposta la trasmissione del documentario “Genova, 14 agosto 2018, 11.36”, una realizzazione firmata da “Il giorno e la storia”.

Sulle reti generaliste, invece, la giornata dedicata al ricordo si apre, su Rai1, con “UnoMattina Estate”, in onda dalle 7.10.

Nel corso della trasmissione sono previsti collegamenti in diretta con Genova, a poche ore dalla commemorazione alla quale parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sarà il Tg1, a partire dalle 10.20, a curare la diretta della cerimonia.

La novità è l’inaugurazione della “Radura della memoria”, lo spazio allestito temporaneamente sotto il nuovo ponte. Qui i parenti delle vittime si ritrovano per ricordare i loro cari.

Alle 11.36, l’orario della tragedia, viene osservato un minuto di silenzio, seguito dalla lettura di brani tratti dal libro dedicato alle 43 vittime.

Nel pomeriggio, alle 15.05, andrà in onda, su Rai3, curato dalla Testata Giornalistica Regionale, lo “Speciale Ponte Morandi, due anni dopo”.

La programmazione dedicata prosegue su Rai1, con La Vita in Diretta Estate, alle 16.50. Previsto uno spazio in cui si susseguono servizi e collegamenti da Genova, ospiti in studio e interviste.

Anche Reazione A Catena, alle 18.45, ricorda la tragedia e le vittime. La giornata del ricordo si chiude, idealmente, su Rai3. La rete diretta da Franco Di Mare in seconda serata trasmette Genova ore 11:36”, il docufilm di Emiliano Bechi Gabrielli che racconta il crollo del Ponte Morandi con le testimonianze di chi ha l’ha vissuto o subìto in maniera indiretta.

La programmazione dedicata della Radio e di RaiNew24

Non mancheranno, nel corso dell’intera giornata del 14 agosto, spazi informativi che tutte le testate giornalistiche, televisive e radiofoniche, dedicheranno alla ricorrenza.

Su RaiNews24, in particolare, saranno diversi gli spazi di approfondimento, con servizi e ospiti in studio, sia nella mattinata che nel pomeriggio.

L’intera programmazione dedicata, infine, sarà disponibile sui canali web e social di Rai Cultura, sul Portale www.raicultura.it e su RaiPlay.