La Rai ricorda il terremoto che, nel 2016, ha colpito il centro Italia con una programmazione dedicata. Alle 3:36 del 24 agosto 2016 una scossa di terremoto tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto sconvolse il centro Italia, provocando 299 vittime.

Terremoto 2016 programmazione dedicata Rai dopo quattro anni

Quattro anni dopo, la Rai ricorda quel terribile sisma che colpì, tra gli altri, in maniera devastante, l’antico borgo di Amatrice, uno dei centri storici più caratteristici della provincia di Rieti.

Sulle reti generaliste il primo spazio dedicato all’anniversario del terremoto è su Rai1, all’interno di Uno Mattina Estate, in onda dalle 7.10.

Sempre su Rai1, a cura del Tg1, dalle 10.55 andrà in onda, in diretta da Amatrice, la Santa Messa in ricordo delle vittime, celebrata dal Vescovo di Rieti, Monsignor Domenico Pompili.

Testata giornalistica Regionale

La Testata Giornalistica Regionale, con le redazioni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, dedica al quarto anniversario del terremoto alcuni servizi speciali, in tutte le edizioni dei TG regionali, in onda su Rai3.

In particolare la redazione della Tgr Umbria ha previsto due collegamenti in diretta. Il primo è da Norcia, l’altro da Preci e un servizio speciale sul centro storico di Cascia, dove sono ancora visibili i segni del sisma.

Nell’edizione serale, spazio per l’analisi della ricostruzione, in molti casi non ancora avviata. Prevista un’intervista a Giovanni Legnini, nominato dal Governo Commissario Straordinario alla ricostruzione.

Ancora, nel pomeriggio di Rai1, La Vita in diretta Estate, in onda dalle 16.50, dedica un’ampia pagina della trasmissione all’anniversario del terremoto.

Sarà completamente dedicata alla tragedia, invece, la puntata di lunedì di PresaDiretta, in onda in prima serata su Rai3.

La programmazione di Rai Storia

Già nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 agosto (e poi in replica alle 5.30, alle 8.30, alle 11.30, alle 14.00 e alle 20.10) è Rai Storia a ricordare l’avvenimento, con una puntata speciale de Il giorno e la storia.

Sulla stessa rete, alle 22.10, va in onda “Come de carta”, il documentario di Graziano Conversano girato tra le macerie e i borghi distrutti. Prende il titolo dalla testimonianza di un gruppo di bambini di Amatrice: “La nostra scuola si è accartocciata come se fosse de carta”.

Terremoto 2016 programmazione dedicata Radio Rai, Rainews24 e RaiPlay

Per la Radio, sempre il 24, due gli spazi previsti, entrambi su Radio 3. Al mattino in “Tutta la città ne parla”, in onda alle 10.00, e nel corso del pomeriggio in “Fahrenheit”, in programma dalle 15.00 alle 18.00.

Ampia copertura informativa anche su tutte le testate giornalistiche Rai, televisive e radiofoniche, con collegamenti nel corso dei Tg e dei Gr.

Rainews24, in particolare, ha previsto, per l’intera giornata, collegamenti in diretta con le zone colpite dal sisma di quattro anni fa, con inviati ad Arquata del Tronto e Norcia, e una lunga intervista al Commissario alla Ricostruzione, oltre ai servizi che ricostruiscono l’evento e alle dirette degli appuntamenti istituzionali previsti.

Su RaiPlay, dal 24 agosto, sarà disponibile la collezione “Amatrice ed Accumoli ore 3:36”, con contenuti dedicati all’evento ed alla ricostruzione post sismica.

Tra questi lo Speciale TG1 La promessa, il reportage di Diego Bianchi e la puntata monografica di Petrolio.

L’intera offerta, infine, verrà rilanciata sui canali web e social e sul sito di Rai Cultura.