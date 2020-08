Stasera in tv 25 agosto 2020. Tra tante repliche spicca qualche novità. Su Rai 2 sono in onda due puntate in prima visione di Squadra Speciale Cobra 11. Anche Rai 3 trasmette un film in prima visione. Si intitola Morto Stalin se ne fa un altro. Su Italia 1 inizia Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di Ossa, altra serie in prima visione sulla tv italiana.

Stasera in tv 25 agosto 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 la replica di Un Paese quasi perfetto film andato in onda sabato 21 luglio 2018 su Rai 1. Pietramezzana è un piccolo borgo nelle Dolomiti lucane. Le giovani generazioni stanno gradualmente abbandonando il paese che non offre prospettive per il futuro. Una possibilità, però, c’è: costruire una fabbrica che porterà denaro e lavoro a Pietramezzana. Per completare il progetto, però, serve un medico. E caso vuole che Gianluca, chirurgo estetico milanese, si trovi a Pietramezzana. Ma come convincerlo a rimanere sul posto e lavorare nella fabbrica?

Dalle 21.20 su Rai 2 sono in onda due puntate dalla stagione 24 della serie TV tedesca Squadra Speciale Cobra 11. I protagonisti sono poliziotti specializzati nell’arresto di criminali coinvolti in furti d’auto e crimini stradali. Per questo, spesso rimangono coinvolti in rocamboleschi incidenti. I titoli delle puntate in onda stasera sono Corse Clandestine e Libertà Vigilata.

Su Rai 2 alle 21.20 va in onda in prima visione TV Morto Stalin se ne fa un altro. Il film di genere satirico racconta la corsa al potere dei papabili successori di Stalin. Quando il dittatore russo morì nel 1953, infatti, si scatenò una lotta intestina per ottenere il potere. A discapito, però, del popolo russo, che si trovò improvvisamente privo di una qualsiasi guida.

Stasera in tv 25 agosto 2020 – programmi Mediaset

Matrimonio alle Bahamas è in onda su Rete 4 alle 21.27. Nel classico cinepanettone all’italiana recitano Massimo Boldi, Biagio Izzo, Enzo Salvi e i Fichi D’India. Due famiglie, una ricchissima, una di umili origini, sono in viaggio alle Bahamas per festeggiare il matrimonio dei loro figli. La differenza di reddito, però, non tarda a farsi sentire, generando malcontenti e incomprensioni.

Su Canale 5 è in replica anche stasera dalle 21.20 la sesta edizione italiana di Lo show dei record. Condotto da Gerry Scotti, lo show è andato in onda a febbraio 2015. Entrare nel Guinnes World Record è un sogno condiviso da molti. Durante ogni puntata numerose persone da tutto il mondo si cimentano in imprese al limite delle possibilità umane, a volte atletiche, a volte cerebrali, a volte semplicemente assurde.

La prima puntata della prima stagione di Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa è trasmessa dalle 21.30 su Italia 1. Lincoln Rhyme è un detective tetraplegico. La sua abilità si rende necessaria per catturare un serial killer creduto scomparso da tempo denominato il Collezionista di Ossa. La serie è basata sul romanzo del 1997 Il collezionista di ossa di Jeffery Deaver.

I programmi La7, TV8 e Nove

La prima serata di La 7, a partire dalle 20.35, è appannaggio di In onda, talk show condotto da David Parenzo e Luca Telese. Il programma d’attualità approfondisce notizie, economia e politica nazionale in compagnia di ospiti presenti in studio o in collegamento. In onda è trasmesso tutti i giorni, ma solo di martedì e giovedì occupa l’intera prima serata di La 7.

Alle 21.30 su TV8 è proposto il film commedia Flirting with Forty – L’amore quando meno te lo aspetti. Jackie è una donna di quarant’anni recentemente divorziata. Decide di prendersi una meritata vacanza da sola alle Hawaii. Lì incontrerà Kyle, istruttore di nuoto di cui si innamora, senza avere il coraggio di dichiararsi. Nei mesi seguenti, però, cerca ogni possibile pretesto per tornare alle Hawaii e rivedere Kyle.

Double Impact, film d’azione con il famoso attore esperto in arti marziali Jean-Claude Van Damme è trasmesso su NOVE alle 21.25. Due gemelli cresciuti separati dopo l’assassinio dei loro genitori decidono di vendicarsi di chi ha rovinato loro la vita. Uno dei due, da adulto, è diventato maestro di Karate.

I film in onda su Sky Cinema

Sul Canale 301 di SKy cinema alle 21.15 è proposto Hellboy, il reboot del 2019. Il demone dell’apocalisse cresciuto da un umano come fosse suo figlio è infatti già stato protagonista di una trilogia realizzata dal celebre regista Guillermo del Toro. Il film in onda stasera, invece, racconta una storia più fedele ai fumetti da cui la storia è tratta, diversa da quella della prima trilogia.

Alle 21.15 sul canale 311 di Sky Cinema va in onda il cult Western Il buono, il brutto, il cattivo. La versione in onda su Sky Cinema è stata restaurata, per mostrare il capolavoro del regista Sergio Leone al meglio. La storia racconta di tre pistoleri che, durante la Guerra di Secessione americana, cercano di rintracciare un carico d’oro scomparso.