Stasera in tv 26 agosto 2020 - Programmi, film, Rai, Mediaset, La7, Sky

Tra i programmi in tv di stasera, 26 agosto, ancora largo spazio a film e serie televisive. Su Rai 1, Piero Angela torna con Superquark, mentre Come sorelle riprende il suo spazio su Canale 5 dopo la Champions League. Su Rete 4, invece, la replica di Terzo Indizio.

Stasera in tv 26 agosto 2020 – Programmi e film in onda sui canali Rai

Stasera, mercoledì 26 agosto, alle 21:25 su Rai 1 va in onda la sesta puntata stagionale di Superquark. Piero Angela apre con un documentario naturalistico della BBC. Occhi puntati sulla lince americana, la lepre delle nevi e altri animali selvatici del Nordamerica. Inoltre, Barbara Gallavotti e Giampiero Orsingher approfondiscono il tema dello smartworking. Poi, il segreto della pizza perfetta, con un esperimento in studio di Paco Lanciano, e la speriementazione del Politecnico di Milano per ridurre la CO 2 nell’atmosfera. Infine, le migrazioni delle berte d’Europa, uccelli molto particolari la cui colonia più importante si trova sull’isola di Linosa.

Rai 2, alle 21:20 programma Squadra Speciale Cobra 11. Gli episodi Carnivors e Protezione sposa, sono rispettivamente il settimo e l’ottavo della stagione 24.

Segue, alle 23:05, E la chiamano estate, con Fabrizio Quaranta e Manila Nazzaro. Tappa in Romagna, tra Riccione, Cesenatico, Rimini e Cervia.

Su Rai 3 ,alle 21: 20, c’è il film The Square. Christian è il curatore del Museo del Palazzo Reale di Stoccolma. Insieme ai suoi colleghi, realizzano un’istallazione particolare: un perimetro illuminato, all’interno del quale ogni differenza sociale viene azzerata. L’esperimento prende una piega imprevedibile.

Rai 4 propone alle 21:20 il thriller Panic room, di David Fincher.

Mentre, Rai 5 trasmette alle 21:15 Il Lago dei cigni di Cajkovskij, messo in scena da Les Ballets Trockadero de Monte Carlo. Segue, alle 22:45, Rock Legends: Bon Jovi.

Su Rai Movie va in onda, alle 21:10, La maga delle spezie. Tilo è una ragazza statunitense di origini indiane e vende spezie che realizzano i desideri dei clienti. Quando una svolta arriva per lei, però, le sue abilità diventano un ostacolo.

Segue Joy, con Jennifer Lawrence, alle 22:50.

Infine, Rai Premium offre alle 21:20 la serie Last Cop. Stagione 2, episodi 12, 13 e 14.

Stasera in Tv 26 agosto 2020 – Programmi e film in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Su Canale 5 stasera alle 21:22 torna Come sorelle. In prima tv, l’episodio 8, l’ultimo della prima stagione. Cemal è il protagonista negativo. Costringe Ipek, Demet e Azra alla fuga, dopo essersi rivelato in tutta la sua meschinità.

Mentre, Italia 1 mercoledì 26 agosto propone, alle 21:20, il film Codice 999. Michael fa parte di una banda di militari e poliziotti corrotti, manovrata dalla mafiosa russa Irina. Per poter mettere a segno un colpo, i malviventi decidono di applicare il codice 999, che prevede l’uccisione di un poliziotto. Nel cast, il premio Oscar Casey Affleck.

Su Rete 4, alle 21:30, va in replica Il terzo indizio. Programma del 2018, condotto da Barbara De Rossi, che approfondisce i casi di cronaca nera. A dieci anni dall’omicidio di Sarah Scazzi, va in onda l’episodio dedicato all’adolescente di Avetrana.

Su 20, alle 21:10, il film Tutti pazzi per l’oro. Finn è impegnato nella ricerca di un tesoro del 1700. L’impresa lo riporta a stretto contatto con Tess, da cui ha divorziato poco prima. Con Kate Hudson e Matthew McConaughey.

La 5 programma, alle 21:10, la commedia Tutto l’amore del mondo. Matteo è un trentenne che viaggia per redigere una guida dei luoghi più romantici d’Europa. Sembra incapace di innamorarsi, ma durante il viaggio la sue prospettive cambiano. Con Nicolas Vaporidis, Ana Caterina Morariu, Myriam Catania, Alessandro Roja e Sergio Rubini.

Su Cine 34, alle 21:10, il film comico Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone. Con Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Milena Vukotic, Leo Gullota e Pino Insegno.

Su Iris, alle 21:10, La morte ti fa bella. Con Meryl Streep, Bruce Willis e Goldie Hawn.

Italia 2 programma alle 21:17 Lupin: il tesoro del Titanic.

Infine, Mediaset Extra propone in replica Vodafone battiti live.

Programmi e film in onda mercoledì su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

La7, mercoledì sera alle 21:15, propone il film thriller Flightplan – Mistero in volo. Kyle Pratt è un’ingegnere che vola da Berlino a New York per portare a casa la salma del marito defunto. Durante il viaggio, scompare la piccola figlia. La sparizione si tinge di surreale quando le ricerche affannose della donna si scontrano con la fermezza delle autorità. Secondo loro, la bambina non è mai salita sull’aereo e la donna soffre di problemi psichici. Con Jodie Foster e Peter Sarsgaard.

Mentre, su La7d, alle 21:30, spazio a Woody Allen con Misterioso omicidio a Manhattan. Larry e Carol formano una coppia newyorkese piuttosto ordinaria. Tuttavia, Carol si decide a fare luce sull’omicidio della loro vicina di casa e la loro vita cambia. Con Woody Allen, Diane Keaton e Anjelica Huston.

Tra i programmi di Real Time, invece, alle 21:10 c’è Matrimonio a prima vista USA. Episodi 13 e 14.

Su NOVE, alle 21:25, va in onda il grande classico Frankenstein Junior.

Tv8 propone alle 21:30 La cuoca del Predidente. Hortense è la cuoca di una fattoria, poi viene ingaggiata all’Eliseo di Parigi come cuoca personale del Presidente. Fugge dai palazzi del potere, ma il passato continua a perseguitarla.

Inoltre, su Cielo, alle 21:15, per il ciclo Shark Attack va in onda il film Swamp Shark. Uno squalo di dimensioni enormi risale un fiume della Lousiana e terrorizza i villeggianti.

Infine, su Paramount Channel c’è Armageddon – Giudizio finale. Appuntamento alle 21:10.

Stasera in TV 26 agosto 2020 – Programmi e film in onda su Sky

Stasera, mercoledì 26 agosto 2020, su Sky Uno va in onda alle 21:15 Face Off, talent per truccatori cinematografici.

Su Sky Atlantic, va in onda una maratona della serie tv Yellowstone. Inizio fissato alle 20:15, con gli episodi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Tra i programmi di Sky Arte, dalle 21:15 sono previsti Queen: rock the world, Queen – Storia di un successo e Freddy Mercury: the king of Queen. Tre speciali dedicati alla rock band inglese e al loro leggendario frontman.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky, invece, da segnalare su Sky Uno, alle 21:15, Mia e il leone bianco.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15 c’è Sorry, we missed you. Film di Ken Loach, in cu la storia di un giovane corriere freelance diventa il pretesto per una critica sociale del lavoro senza tutele.

Sky Cinema Collection propone, alle 21:15, il film cult The Untouchables – Gli intoccabili, di Brian de Palma. Con Sean Connery, Robert De Niro e Kevin Costner.

Sky Cinema Family, alle 21:00, programma Spider-man: un nuovo universo.

Su Sky Cinema Action va in onda, alle 21:00, Kill Bill – Vol.1, seguito da Kill Bill: Vol.2.

Su Sky Cinema Suspence, Matthew McConaughey e Anne Hathaway sono protagonisti alle 21:00 in Serenity – L’isola del’inganno.

Infine, su Sky Cinema Per Te, alle 21:15 c’è Figli. Il film con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, tratto da un monologo molto apprezzato del compianto Mattia Torre.