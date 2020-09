Al via il 10 settembre su Rai2 in seconda serata Primo Set il programma sulla ripartenza del cinema condotto da Gianvito Casadonte con Elena Ballerini e Giulia Nannini. Quattro le puntate in programma.

Primo Set dal 10 settembre la ripresa di Cinema, televisione e teatro

Tra i settori più colpiti dall’emergenza Covid c’è l’industria dell’intrattenimento con Cinema, televisione e teatro. Tuttavia, i produttori di cinema e fiction italiani lottano strenuamente per continuare la propria attività.

Primo Set documenta la ripresa del settore. Ovvero punta i riflettori su tutti coloro che, da luglio del 2020, hanno riportato le macchine da presa sui set di film, fiction e soap.

Grazie a una serie di interviste esclusive, Primo Set racconta il coraggio di chi ha avuto il coraggio di non arrendersi. E, nel rispetto delle regole anti Covid 19, ha voluto celebrare l’audiovisivo investendo su feste e festival dedicati al cinema. Un modo per restituire questo mondo una leggerezza necessaria per guardare con fiducia al futuro.

Punto cardine sono le interviste. Ma non solo.

Primo set, infatti, non si limita a intervistare volti noti e celebri. Vuole immergere lo spettatore in tutti i settori del cinema. E per questo si affida ai racconti di chi ha vissuto in prima persona quanto è accaduto all’audiovisivo e quanto accadrà nel futuro.

Ascolteremo le testimonianze di registi, sceneggiatori, scenografi, produttori, costumisti, musicisti, truccatori, maestranze alle prese con regole di sicurezza sanitaria e nuovi modelli di ispirazione.

Il programma vuole offrire al pubblico uno spaccato autentico del cinema italiano, che proprio dopo le grandi difficoltà ha sempre saputo fornire le prove migliori. E cerca di farlo anche oggi.

I protagonisti delle interviste

Gianvito Casadonte è il conduttore. Accanto a lui le inviate Elena Ballerini e Giulia Nannini.

In ognuna delle quattro puntate, svelano al grande pubblico la ripartenza dell’audiovisivo grazie a incontri con i principali protagonisti del mondo del cinema.

A dare le proprie testimonianze produttori, registi e attori, tra cui Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Michele Placido, Rocco Papaleo, Riccardo Scamarcio.

Troveremo anche Laura Chiatti, Marco Bocci, Luca Barbareschi, Marco D’Amore, Dino Abbrescia, Francesco Montanari.

Presenti Sebastiano Somma, Francesco Pannofino, Massimiliano Bruno e tantissimi altri ancora.

Chi è Gianvito Casadonte

Classe 1977, laurea in Lettere alla Sapienza di Roma, Casadonte è stato attivo fin da quando era studente nel settore del cinema e del teatro.

E’ membro permanente della giuria del David di Donatello. Nel 2017 riceve l’investitura di sovrintendente del Politeama di Catanzaro, sua città natale raccogliendo così l’eredità del compianto Mario Foglietti.

Gianvito Casadonte, attualmente è anche sovrintendente del Teatro Politeama, direttore artistico del Magna Graecia Film Festival, direttore del premio Rotella, promotore di numerose iniziative culturali.

Ha lanciato Primo set alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2020.