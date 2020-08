Stasera in tv 31 agosto 2020. Su Italia 1 va in onda l’ultimo appuntamento con l’evento musicale estivo Battiti Live. Su Canale 5 è trasmessa la seconda puntata della serie L’ora della Verità. Le indagini di Presa Diretta sono su Rai 3. E riparte anche Quarta Repubblica su Rete 4.Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 31 agosto 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 va in onda la replica del film tv La classe degli asini, con Vanessa Incontrada e Flavio Insinna. Viene raccontata la storia vera di Mirella Casale. L’insegnante e attivista che negli anni ’50 ha combattuto per garantire l’integrazione dei bambini portatori di handicap nelle classi, ha abolito il concetto di classi differenziali.

Due puntate in prima visione TV delle serie action-poliziesche Hawaii Five-0 e NCIS: New Orleans sono proposte dalle 21.20 su Rai 2. I protagonisti fanno parte di diversi corpi militari rispettivamente: la polizia delle Hawaii su Hawaii Five-0, e un dipartimento della marina di New Orleans in NCIS. L’episodio di Hawaii Five-0 si intitola Brividi e mistero. Quello di NCIS New Orleans: Alla luce del sole.

Presa diretta, programma d’attualità condotto da Riccardo Iacona, è su Rai 3 dalle 21.20. Il titolo della puntata è Mai più Eroi, e il tema è la recente pandemia da Coronavirus. Quali insegnamenti abbiamo tratto dall’emergenza affrontata? Come adeguare il sistema sanitario nazionale per future possibili emergenze?

Stasera in tv 31 agosto 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 riprendono gli appuntamenti settimanali con Quarta Repubblica. Il conduttore Nicola Porro discute argomenti di stringente attualità con i suoi ospiti in studio o in collegamento. Gli argomenti spaziano dalla politica all’economia nazionale.

Alle 21.21 su Canale 5 è trasmesso in prima visione TV la seconda puntata della serie L’ora della verità. Uno strano individuo di nome Orsu salva Valentine, che durante un’arrampicata cade in mare e rischia di affogare. Ma non si è trattato di un incidente: l’imbracatura è stata manomessa da qualcuno.

Vodafone Battiti Live è giunto al suo ultimo appuntamento dalle 21.10 su Italia 1, in diretta dal Castello Aragonese di Otranto. L’evento musicale propone anche esibizioni da palchi ausiliari siti in varie location del Sud Italia. Conducono l’edizione 2020 Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci.

I programmi La7, TV8 e Nove

Proseguono su La 7 dalle 21.15 le puntate in replica del documentario Eden: un pianeta da salvare. La conduttrice Licia Colò propone agli spettatori riprese e servizi dal taglio documentaristico girati nelle location naturali più straordinarie del globo.

Su TV8 è proposta dalle 21.30 l’undicesima puntata della seconda stagione di Gomorra, la celebre serie tv ispirata al libro di Roberto Saviano. Lo scontro fra le famiglie mafiose dei Savastano e dei Conte è entrata a far parte dell’olimpo internazionale delle serie tv di genere, alla pari con blasonate produzioni statunitensi. Il titolo della puntata è Nella gioia e nel dolore.

Il segno della libellula – Dragonfly è il film trasmesso alle 21.25 su NOVE. Emily, la moglie del medico di Chicago Joe, muore in un incidente durante una missione umanitaria in Venezuela. La donna era incinta. Improvvisamente, alcuni bambini dell’ospedale in cui Joe lavora raccontano all’uomo di aver visto Emily in sogno, e che lei parla spesso loro di Joe. Così, lui si convince che Emily stia cercando di mandargli un messaggio dall’aldilà.

I film in onda su Sky Cinema

Alle 21.15 sul canale 301 di Sky cinema è proposto il film Jumanji – The next level. Dopo essere sfuggiti già una volta alla trappola del videogame stregato Jumanji, Spencer e i suoi amici si trovano nuovamente catapultati nella giungla a combattere per la loro vita. Ma i dati di gioco si sono corrotti, e le sfide che devono affrontare diventano sempre più strane e imprevedibili.

Infine, su Sky Cinema canale 311 va in onda alle 21.15 Tutto il mio folle amore, film con Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono. Il road movie racconta di Willi, cantante girovago che non ha mai voluto incontrare suo figlio di sedici anni. Il ragazzo è autistico, e Willi deve occuparsene proprio mentre sta per iniziare un tour nei Balcani. Così, decide di portarlo con sè, dando inizio ad una strana ma bellissima avventura.