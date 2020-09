Canale 5 propone questa sera il film Windstorm 3: Ritorno alle origini. Le atmosfere sono di genere sentimentale con elementi drammatici.

Dopo i primi due capitoli della saga intitolati rispettivamente Windstorm – Liberi nel vento e Windstorm 2 – Contro ogni regola, arriva questa sera il prosieguo della saga sulla giovane ed esuberante Mika interpretata da Hanna Binke.

Windstorm 3: Ritorno alle origini – regia, protagonisti, dove è girato

Il titolo originale del terzo sequel è Ostwind 3: Aufbruch nach Ora. La produzione è tedesca, è datata 2017 ed ha la durata di un’ora e 45 minuti. Come già sappiamo dai precedenti film tv il genere è avventura ma con ingredienti sentimentali.

La regia è di Katja von Garnier. Nel cast recitano Hanna Binke, Nicolette Krebitz, Lea van Acken, Jannis Niewöhner, Tilo Prückner, Cornelia Froboess, Martin Feifel e Marvin Linke.

Le riprese si sono svolte non solo in Germania ma in questa terza parte anche in Andalusia, dove si recherà la giovane Mika.

Windstorm 3: Ritorno alle origini – trama del film in onda su Canale 5

Mika ha realizzato nei pressi della fattoria della nonna un centro di trattamento per cavalli. L’iniziativa ha avuto molto successo e procede bene dando alla giovane protagonista molte soddisfazioni. Infatti è diventata una vera e propria celebrità.

Col trascorrere degli anni la ragazza sente sempre più il bisogno di essere libera. A darle preoccupazioni è soprattutto il carattere dispotico della nonna che pretende di avere sempre il predominio su di lei.

Un giorno però dopo l’ennesimo litigio decide di partire. Prende il suo cavallo e si reca in Andalusia. La scelta di questa regione è dettata dal fatto che il purosangue proviene proprio da tale regione spagnola.

Una volta arrivata, Mika comincia a scoprire i dintorni, interessandosi soprattutto di allevamenti per cavalli e visitando le tenute specializzate nell’allevamento del trattamento dei purosangue.

Durante una di queste visite arriva alla tenuta di Pedro, un uomo anche lui appassionato di animali che però versa in cattive condizioni. La tenuta di Pedro infatti rischia di chiudere e il proprietario non dispone della somma economica necessaria per poterla ristrutturare e riportare ai vecchi splendori.

Il finale del film

Uno dei motivi per i quali Pedro rischia di chiudere la sua tenuta è il luogo dove si trova. Infatti è immersa nella steppa secca ed arida. E tutto questo impedisce di poter usufruire dell’acqua necessaria per poter andare avanti.

A questo punto Mika ha un’idea. Qualche giorno prima aveva scoperto proprio nelle vicinanze della tenuta di Pedro una fonte di acqua cristallina. E così pensa di poterla sfruttare per salvare Pedro e la sua fattoria. In questo progetto si fa aiutare da Samantha, la figlia di Pedro.

La visione di Windstorm 3 – Ritorno alle origini oltre che su Canale 5 è fruibile anche, sul canale HD al numero 505 ed in streaming su Mediaset Play.

Ricordiamo che gli ascolti di Windstorm 2 – Contro ogni regola sono arrivati al 15,2% di share consentendo a Canale 5 di vincere la serata.