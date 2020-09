Stasera in tv 9 settembre 2020. Tornano le indagini e le segnalazioni di Chi l’ha visto? su Rai 3. Rai 1 propone in prima visione tv il film Il diritto di contare. L’esordio di Temptation Island, previsto per oggi su Canale 5, slitta invece di una settimana.

Stasera in tv 9 settembre 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 è trasmesso alle 21.25, in prima visione tv assoluta, il film Il diritto di contare. Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson sono tre brillanti donne afro-americane che lavorano alla NASA. Il loro contributo ha segnato un’epoca, e le loro elaborazioni di complessi dati matematici hanno consentito agli USA di rivaleggiare ad armi pari nella corsa alla conquista dello spazio. Determinate, intelligenti e preparate, sono riuscite a sconfiggere tutti gli stereotipi, di genere e razza, della loro epoca.

Rai 2 trasmette alle 21.20 gli episodi 17 e 18 di The good doctor 3 i cui titoli sono rispettivamente Ossessione e Cuore spezzato. Murphy indaga sulla malattia misteriosa di un paziente appena arrivato in ospedale. Ma se vogliono scoprire la malattia dell’uomo, dovranno correre qualche rischio in più del solito.

Chi l’ha visto? torna su Rai 3 stasera alle 21.20. Come sempre, le indagini della redazione e le segnalazioni del pubblico sulle persone scomparse sono gestite in studio dalla conduttrice Federica Sciarelli.

Stasera in tv 9 settembre 2020 – programmi Mediaset

Alle 21.27 Rete 4 propone il film Baciato dalla fortuna. Gaetano è un semplice vigile urbano, pieno di debiti insoluti, che sposa una sua amica, da sempre innamorata di lui, perchè la donna ha vinto al superenalotto. Gaetano pensa di essersi sistemato a vita, ma non sa che lei ha devoluto la vincita in beneficenza.

Su Canale 5 sarebbe dovuta iniziare la nuova stagione di Temptation Island, il cui esordio slitta invece al 16 settembre. Al suo posto, alle 21.20 è trasmesso il film Ocean’s 8. Una banda di truffatrici professioniste capitanate da Debbie Ocean progetta di mettere a segno il colpo del secolo durante il Met Gala di New York, un raduno di vip e stelle dello spettacolo.

Italia 1, invece, trasmette il cult action Rambo, con Sylvester Stallone. Si tratta del primo film della serie con protagonista John Rambo, reduce dalla guerra del Vietnam che desidera solo trovare pace. Ma che, invece, è costretto a continuare a combattere contro il suo stesso paese…

I programmi La7, TV8 e Nove

Il programma di approfondimento storico e culturale Atlantide è su La7 alle 21.15. Conduce Andrea Purgatori, che racconta eventi storici tramite testimonianze inedite e filmati di stampo documentaristico.

Tv8 trasmette live dalle 20.35 l’evento musicale RTL 102.5 Power Hits Estate. Dalla cornice dell’Arena di Verona verrà proclamato il vincitore del premio “tormentone dell’estate 2020”, assegnato seguendo due criteri: l’indice del gradimento del pubblico della stazione radio RTL 102.5, e l’esposizione dei brani dal punto di vista radiofonico.

Su NOVE alle 21.25 continuano i sopralluoghi del documentario Avamposti. Il programma documenta e racconta le aree più degradate delle nostre città, dove criminalità e povertà la fanno da padrone.

I film in onda su Sky Cinema

Sky cinema canale 301 propone alle 21.15 Come un gatto in tangenziale, commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. I figli di Giovanni, intellettuale di Roma Nord, e Monica, cassiera di Roma Sud, sono innamorati. Così, i due sono costretti a vivere loro malgrado l’uno nel mondo dell’altra, cercando di comprendersi vicendevolmente.

Infine, Quattro matrimoni e un funerale è il titolo dell’irriverente film commedia inglese in onda su Sky cinema canale 307, alle 21.00. Lo scapolo d’oro inglese Charles (Hugh Grant) si innamora di Carrie, americana conosciuta durante una festa di matrimonio. Desideroso di incontrarla di nuovo, riesce a rintracciarla solo quando lei partecipa ad altre cerimonie di nozze…