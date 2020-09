Stasera in tv 14 settembre 2020. Rai 1 in poiena stagione autunnale, ricorre ancora alle repliche de Il Commissario Montalbano. Su Rai 2, invece, è in onda una nuova puntata inedita di Boss in incognito. E su Canale 5 inizia ufficialmente la quinta edizione del Grande Fratello VIP. Segue la programmazione completa prevista per stasera.

Stasera in tv 14 settembre 2020 – programmi Rai

Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata è il titolo del film tv in onda alle 21.25 su Rai 1. François è morto da diversi mesi. Salvo è con Livia in Liguria, per aiutarla a superare il difficile lutto. La presenza di Montalbano ha un ottimo effetto sulla giovane fidanzata, che inizia a riprendersi. Ma il commissario riceve una telefonata: Mimì Augello è in difficoltà con un caso di omicidio. La pista che sta seguendo è tanto assurda da spingere Fazio a chiedere il ritorno di Salvo a Vigata. Lui, ovviamente, accetta.

Su Rai 2 alle 21.20 è trasmessa la seconda puntata di Boss in incognito, stagione 2020. I capi (Boss) di varie aziende italiane si infiltrano sotto mentite spoglie fra i dipendenti, per conoscerli meglio e sapere come funziona dal basso la propria azienda. Per la prima volta nella storia del programma, il conduttore della trasmissione, Max Giusti, ricorre ad una identità sotto copertura.

Mai più eroi è il titolo della puntata di Presa Diretta in onda su Rai 3 alle 21.20. Il conduttore Riccardo Iacona propone ai telespettatori servizi d’inchiesta, interviste e talk inerenti la trascorsa emergenza Covid 19. E aiuta a comprendere come viene gestita attualmente.

Stasera in tv 14 settembre 2020 – programmi Mediaset

Alle 21.25 su Rete 4 è in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica. Il 14 settembre è la data di riapertura delle scuole. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è ospite in studio per parlarne con il conduttore Nicola Porro. Ci saranno anche Giuseppe Provenzano, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli. Infine, sono previsti interventi per Giulio Tremonti, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Stefano Cappellini e Daniele Capezzone.

Alfonso Signorini conduce la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello VIP, che inizia alle 21.20 su Canale 5. Fra i 23 concorrenti della nuova edizione sono presenti il giornalista Paolo Brosio, Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi. Ma anche Antonella Elia, reduce dalla partecipazione a Temptation Island 2020.

Italia 1 propone invece dalle 21.30 il film Attacco al potere 2. Dopo la morte del primo ministro britannico, i maggiori leader del pianeta si radunano al suo funerale. Non sanno che è in atto un complotto per ucciderli tutti. La vita del presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher è nelle mani della sua guardia del corpo Mike Banning.

I programmi La7, TV8 e Nove

Alle 21.15 su La7 è trasmesso il film di animazione Robinson Crusoe. Una rivisitazione della nota storia del naufrago Crusoe, nella quale Martedì non è più un uomo, ma bensì un pappagallo.

TV8 prosegue dalle 21.30 la messa in onda delle puntate di Gomorra la serie. Stasera sono in onda l’episodio 3 e l’episodio 4 appartenenti alla terza stagione della serie tv. Ciro sta ricostruendo la sua vita in Bulgaria, alle dipendenze di un noto trafficante di droga: Valentin.

Infine, su NOVE alle 21.35 va in onda I pinguini di Mr. Popper, film del 2011 con Jim Carrey. Mr. Popper (Jim Carrey) e’ un importante uomo d’affari di New York che eredita dal padre defunto in Antartide 6 pinguini papua. Decide di prendersene cura, ma non è un compito facile. Così, in breve tempo, la sua abitazione di lusso diviene uno zoo improvvisato.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 304 va in onda alle 21.20 Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre. La storia alla base del film di animazione è tratta dal videogioco Angry Birds, che vede contrapporsi diverse tipologie di volatili e una civiltà di maiali verdi ghiotti di uova.

Invece, Sky cinema canale 313 propone Ghost Rider – Spirito di vendetta. Film di genere dark-supereroistico con protagonista Ghost Rider (Nicolas Cage), un famoso stuntman che ha venduto l’anima al diavolo per salvare suo padre, ed è ora costretto da Lucifero a reclamare le anime dei viventi al posto suo.