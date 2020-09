Questa sera, 14 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nel cast quest’anno: Flavia Vento, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Denis Dosio, Dayane Mello, Francesca Pepe, Matilde Brandi, Myriam Catania. E ancora Stefania Orlando, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Fulvio Abbate, Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Fausto Leali, Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, Patrizia De Blanck, Andrea Zelletta, Enock Barwuah e Paolo Brosio.

GF Vip 5 puntata 14 settembre, prima puntata, cast, nomination

Inizia il programma. Alfonso Signorini ci accoglie ricordandoci che il Grande Fratello compie oggi 20 anni. La prima edizione ha debuttato infatti il 14 Settembre del 2000.

Alfonso presenta poi i suoi compagni di avventura, gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. La Elia è davanti alla Porta Rossa della Casa e afferma di voler entrare, ma Signorini glielo proibisce, la aspetta in studio.

Arriva la prima vip che farà il suo ingresso nella casa: Matilde Brandi. La showgirl ha una lunga carriera costellata di successi a teatro ed in televisione. E’ molto emozionata per questa nuova avventura, anche se sentirà la mancanza del compagno e delle figlie Sofia ed Aurora. “E’ un’emozione pazzesca. Il cuore non mi batte più, non ci sto capendo nulla. Non sapevo di essere la prima” – afferma.

Prima di varcare la porta rossa, Matilde riceve un dolce videomessaggio dalle figlie e si commuove.