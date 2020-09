Novità per Rai , Il Paradiso delle Signore è promosso nella nuova collocazione delle 14.00. Accade nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 settembre, ovvero all’indomani della consultazione elettorale.

Il Paradiso delle Signore promosso al posto di Oggi è un altro giorno

La prima rete di Viale Mazzini ha deciso di concedere una importante ulteriore possibilità a Il Paradiso delle Signore. La serie, almeno per i primi due giorni della settimana prossima, prende il posto di Oggi è un altro giorno il talk condotto da Serena Bortone nel day time pomeridiano della rete leader di viale Mazzini.

Ecco le motivazioni che risultano al nostro sito. Domenica e lunedì gli italiani sono chiamati a votare per il referendum costituzionale confermativo in materia di riduzione dei parlamentari, per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, per le regionali e amministrative. Le urne si chiudono lunedì alle 15.00. E, nel momento della chiusura, la linea va direttamente agli speciali che raccontano i primi exit pole e successivamente le proiezioni.

Prima però, spazio alle avventure de Il Paradiso delle Signore che, in questi due giorni, ha anche il compito di trainare gli speciali elettorali. Forte del gradimento di pubblico dimostrato con la ripresa delle puntate, dal 7 settembre, la serie si gode la meritata promozione in una fascia oraria molto appetibile. Questo, come vi abbiamo raccontato, accade solo nei giorni di lunedì e martedì, giorni importanti in cui l’informazione Rai è tutta schierata per documentare il responso delle urne.

Che fine fa Oggi è un altro giorno?

Al momento, almeno per lunedì 21 e martedì 22 non abbiamo notizie certe su Oggi è un altro giorno. Sembra che il talk di Serena Bortone non compaia nel palinsesto di Rai 1. A meno di una ulteriore decisione, Il paradiso delle signore farà compagnia ai telespettatori di Rai 1 dalle 14.00 alle 14.45, secondo la tradizionale durata delle puntate della serie.

Presupponiamo che, da mercoledì 23 settembre, tutto torni alla normalità. Con Oggi è un altro giorno che ritorna nella collocazione delle 14.00.

E’ significativo, però, che mamma Rai abbia preferito sacrificare il programma della Bortone e dare spazio alla serie che, nella fascia dalle 15.45 alle 16.30 ha sempre dato grandi soddisfazioni con picchi di share del 17 e del 18%.

Si tenga conto, infine che Oggi è un altro giorno non è nato sotto buoni auspici per quanto riguarda gli ascolti. Molto bassi rispetto alle aspettative. E bassi soprattutto rispetto al talk di Caterina Balivo, Vieni da me che andava in onda lo scorso anno.