Colpo di scena a Il Paradiso delle Signore 5: Riccardo Guarnieri abbandona la soap opera. L’evento avviene nelle prime puntate della quinta stagione. I telespettatori assisteranno così ad un altro addio di uno dei personaggi più noti della serie in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 5: Riccardo Guarnieri lascia la soap opera

Enrico Oetiker, l’attore che interpreta Riccardo Guarnieri, è destinato ad uscire di scena. Come vi abbiamo anticipato sta per tornare Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello). La figlia del ragionier Luciano Cattaneo arriva a Milano da Bari insieme alla figlioletta Margherita avuta proprio da Riccardo Guarnieri.

Vi avevamo anche annunciato che il ritorno di Nicoletta farà letteralmente impazzire di gioia Riccardo Guarnieri che ritrova immediatamente l’amore sopito per Nicoletta. Inoltre la piccola Margherita, che adesso è diventata più grande, somiglia in modo molto intenso al padre. Tra i due innamorati scoppia di nuovo la passione e adesso decidono finalmente di poter vivere tutto il loro amore. Anche perché non ci sarà più nessun ostacolo per quanto riguarda la presenza di Cesare, ovvero il marito di Nicoletta.

Quest’ultimo, si era trasferito a Bari dove aveva ricevuto una promozione come primario dell’ospedale locale essendo laureato in medicina.

Quando Nicoletta torna, Cesare non è con lei. Possiamo anticiparvi in esclusiva che Nicoletta porta con sé tutte le prove necessarie per poter ottenere l’annullamento del suo matrimonio da parte della Sacra Rota. Il motivo per il quale Nicoletta riuscirà ad ottenere finalmente la libertà da un marito sposato senza amore, sarà spiegato dalla diretta interessata molto presto.

Nicoletta e Riccardo partono per l’America

Finalmente dunque i due innamorati possono vivere la loro storia d’amore. Uno dei progetti ai quali penseranno è il trasferimento da Milano. Riccardo rinuncia alla sua quota nella gestione de Il Paradiso delle Signore e si trasferisce fuori Milano con Nicoletta e la piccola Margherita. Una delle mete ambite dallo stesso Riccardo Guarnieri è abbandonare l’Europa per tentare una nuova vita oltreoceano, negli Stati Uniti.

In questo modo Il Paradiso delle Signore perde altri due personaggi. Potranno comunque restare nella storia attraverso riferimenti e telefonate, o lettere, inviate ai propri cari.

Intanto come vi abbiamo anticipato anche Angela Barbieri (Alessia Debandi) lascerà molto presto la serie di Rai 1. Perso l’amore di Riccardo Guarnieri si trasferisce in Australia. Qui si fa assumere come baby-sitter del proprio bambino adottato da una coppia che vive proprio in Australia.

Scompare dal cast anche il personaggio di Achille Ravasi (Roberto Alpi). Infatti finalmente Umberto Guarnieri riuscirà a portare alla luce le trame losche e l’inganno con cui aveva sposato la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

Altri personaggi della prima serie non comparivano nella seconda.