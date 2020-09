Stasera in tv 21 settembre 2020. Tutte le reti generaliste, a partire dalle 15.00 di oggi e fino a notte inoltrata, dedicano ampi spazi al commento dei risultati delle Elezioni Amministrative Regionali e del Referendum Costituzionale. Porta a Porta è su Rai 1, Quarta Repubblica su Rete 4. Di seguito la programmazione completa prevista per stasera.

Stasera in tv 21 settembre 2020 – programmi Rai

Porta a Porta condotto da Bruno Vespa dedica, dalle 21.25 su Rai 1, una puntata speciale alla giornata elettorale di ieri e di oggi. Il titolo è Speciale Elezioni 2020. In collegamento con i Presidenti delle Regioni e, insieme ai leader dei maggiori partiti, sono commentati i risultati delle elezioni.

Su Rai 2 alle 21.20 è proposta la terza puntata della nuova edizione di Boss in incognito 2020. Per la prima volta nella storia della trasmissione, il conduttore del docu-reality, Max Giusti, è sotto copertura insieme al “Boss” protagonista della puntata. Un direttore di un’azienda italiana si infiltra sotto copertura fra i suoi dipendenti.

Anche Rai 3 propone uno speciale del TG3 a partire dalle 21.20 sui risultati delle elezioni. Con il titolo Tg3 Speciale Elezioni, prevede ospiti in studio, interviste e collegamenti con le sette Regioni in cui si è votato.

Stasera in tv 21 settembre 2020 – programmi Mediaset

Quarta Repubblica stasera raddoppia l’appuntamento su Rete 4, prima dalle 14.50 alle 19.00, poi in onda dalle 21.25 sempre su Rete 4. Il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Nicola Porro si occupa di Elezioni regionali e referendum costituzionale. Durante la lunga diretta vengono condivisi minuto per minuto i risultati delle elezioni in corso.

Alle 21.20 su Canale 5 prosegue il reality Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini. Inoltre, vi ricordiamo che lunedì 21 inizia anche la trasmissione di GF VIP Party: il nuovo programma esclusivo di Mediaset Play condotto da Annie Mazzola e Awed. Dal lunedì al venerdì alle 16,20, per un’ora, tramite sito e l’app di Mediaset Play e dal sito ufficiale Grande Fratello Vip, i conduttori osservano e commentano con ironia e leggerezza gli avvenimenti salienti della giornata.

Infine, Italia 1 propone dalle 21.30 il film Colombiana. Una bambina che assiste all’omicidio dei suoi genitori cresce, e diventa una temuta killer a pagamento. Più che determinata a farsi giustizia e mettere in atto una tremenda vendetta contro il mandante dell’omicidio: suo zio.

I programmi La7, TV8 e Nove

Su La 7 dalle 21.15, Enrico Mentana conduce lo speciale TG La 7 – Elezioni Amministrative e Referendum 2020. Gli argomenti di cui discutere attraverso servizi e interviste, chiaramente, sono i risultati delle elezioni regionali e del referendum costituzionale.

Gli episodi 5 e 6 della terza stagione di Gomorra la serie sono in onda su TV8 dalle 21.30. Prosegue la narrazione della permanenza di Ciro in Bulgaria, dove l’uomo si sta costruendo una reputazione nella malavita anche grazie al suo attuale capo, Valentin.

NOVE, invece, propone alle 21.25 la commedia fantastica Una settimana da Dio, con Jim Carrey, Jennifer Aniston e Morgan Freeman. Che succederebbe se un uomo normale, con problemi quotidiani da risolvere a casa o sul lavoro, ottenesse per una settimana le stesse capacità di Dio?

I film in onda su Sky Cinema

Alle 21.15 su Sky Cinema Canale 315 è trasmesso il film Jumanji – The Next Level. Dopo gli eventi del primissimo Jumanji, film cult anni ’80, il gioco da tavolo divoratore di uomini si è tramutato in un videogame. Scampati alle sue grinfie già una volta, Spencer e i suoi amici vi finiscono nuovamente per errore. Ma stavolta fuggire non sarà così semplice: i dati di gioco si sono corrotti.

Sky Cinema Canale 303 propone poi dalle 21.15 il film drammatico Rain Man – L’uomo della pioggia, con Dustin Hoffman e Tom Cruise. Il film è stato premiato con 4 Oscar, due Golden Globe e il premio come miglior film a Berlino. Un uomo scopre di avere un fratello autistico, a cui è stata data in dote l’eredità del loro defunto genitore. Così, se vuole avere la sua parte, dovrà prendersi cura di lui.