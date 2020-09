Neri Marcorè arriva a diMartedi. L’attore e comico entra nel cast fisso del programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris nel prime time del martedì in onda su La7. Sarà accanto al padrone di casa.

DiMartedì arriva Neri Marcorè

La notizia è stata comunicata dal direttore di La7, Andrea Salerno che ha annunciato con un tweet l’arrivo di Marcorè sulla rete. Si tratta di un importantissimo acquisto che certamente porterà nuova linfa vitale al programma.

DiMartedì è tornato in video lo scorso 8 settembre. Ma gli ascolti, pur compresi nel trend della rete, non sono ancora al livello delle edizioni passate. DiMartedì ha vinto finora le serate, in termini di ascolti, ma restando ancorato tra il 5 ed il 6%.

Nella serata del martedì la concorrenza è forte. Infatti si consuma lo scontro fra tre talk politici e di attualità. Oltre l’approfondimento di Floris, ci sono Fuori dal coro su Rete4 con Mario Giordano e #cartbianca sulla terza rete con la conduzione di Bianca Berlinguer.

Arrivando su La7 Neri Marcorè ricompone con Andrea Salerno un sodalizio che ha radici antiche. Risale, infatti alla esperienza del programma cult L’ottavo nano andato in onda su Rai 2. Adesso i tempi sono cambiati, la comicità si è evoluta. E Neri Marcorè sta preparando una serie di sorprese ai telespettatori.

Ricordiamo, inoltre che fin dai tempi di Ballarò, le trasmissioni di Floris hanno rappresentato quasi un passaggio obbligato e fortunato per buona parte del grandi nomi della comicità italiana degli ultimi venti anni. Ci riferiamo in particolare a Maurizio Crozza che ha poi abbandonato La7 per passare sul Nove. Ma ci sono stati anche Virginia Raffaele, Luca e Paolo, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Gene Gnocchi, Paolo Rossi e molti altri.

Le maschere proposte da Marcorè

Molte le parodie che Neri Marcorè sta preparando per La7. Certamente nella prima puntata è presente la sua interpretazione del Presidente del onsiglio Giuseppe Conte. Non mancherà una delle migliori performance dell’attore e comico, ovvero quella di Maurizio Gasparri, diventata un cult.

Ci saranno anche Pierferdinando Casini e Alberto Angela maschere altrettanto ben riuscite. Ma già dalla prima puntata Marcorè riserva sorprese.