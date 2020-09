Elezioni e referendum 2020, speciali tv, spoglio, proiezioni, risultati

Lunedì 21 settembre 2020, gran parte delle reti televisive generaliste dedicano uno Speciale elezioni ai risultati del referendum costituzionale e delle elezioni regionali. La Rai mobilita tutti i canali, mentre su La7 torna la Maratona Mentana. Ma anche Rete 4 segue lo spoglio con una lunga diretta di Quarta Repubblica. Ricordiamo che la chiusura dei seggi avverrà alle 15:00.

Elezioni e Referendum 2020 – Gli speciali della Rai

La programmazione speciale della Rai coinvolge i tre canali principali e Rai News. I risultati del referendum costituzionale sulla riduzione del numero di parlamentari e le elezioni regionali possono avere un grosso impatto. Anche per questo, il servizio pubblico ha optato per una copertura massiccia.

Si inizia dal pomeriggio di lunedì 21 settembre. Su Rai 1, alle 14:55, va in onda lo Speciale Elezioni a cura del Tg1, in diretta fino alle 18:45. Ci saranno collegamenti con le regioni che rinnovano il consiglio regionale, exit poll, proiezioni e commenti a caldo sullo spoglio in corso.

Alle 21:20 arriva lo Porta a Porta Speciale Elezioni, con Bruno Vespa. In studio, i leader di partito e i commentatori politici, con interviste ai primi Presidenti di regione eletti. Inoltre, Antonio Noto curerà le proiezioni e i primi risultati ufficiali dello spoglio.

Su Rai 2, lo Speciale Elezioni del Tg2 inizia alla 18. Alle 21:00 raccoglie il testimone Tg2 Post. Mentre, alle 23:10, arriva lo Speciale Referendum fino a dopo la mezzanotte.

Copertura estesa anche da parte di Rai 3. Il primo Speciale Elezioni del Tg3 inizia alle 14:50, in diretta fino alle 16:20.

Alle 18:30, nelle regioni interessate dalle elezioni amministrative va in onda uno Speciale Tgr. Torna il Tg3 alle 19:00, con un’edizione in gran parte dedicata ad elezioni e referendum. Infine, alle 21:20 tocca ad un nuovo Speciale del TG3 e a mezzanotte Linea Notte chiude la programmazione dedicata alle elezioni.

RaiNews seguirà gli sviluppi del voto per tutta la giornata di lunedì e continuerà per tutta la notte successiva, quando anche Rai 1 e Rai 3 ne trasmetteranno in contemporanea al diretta.

Martedì sera torna lo Speciale Porta a porta e per tutta la giornata programmi come Unomattina, Agorà e gli speciali dei principali Tg continueranno un aggiornamento costante.

Edizioni e Referendum 2020 – Lo speciale di rete 4 con Nicola Porro

La programmazione speciale di Mediaset per seguire elezioni e referendum 2020 è meno variegata della concorrenza. Tuttavia, Nicola Porro assicura con una no-stop di Quarta Repubblica la copertura per tutta la giornata di lunedì, fino a notte fonda.

Quarta Repubblica – Speciale al voto va in onda dalle 14:50, fino alle 18:50. Anche in questo caso, in studio è previsto un folto gruppo di politici e opinionisti per i commenti a caldo. Già annunciati Alessandro Sallusti, Massimo Franco, Francesco Verderami, Mario Giordano, Claudio Cerasa, Stefano Cappellini, Federico Rampini, Federico Monga, Augusto Minzolini, Gianfranco Pasquino, Piero Sansonetti, Gianni Barbacetto, Pietrangelo Buttafuoco e Pietro Senaldi.

Tra i politici, in serata parleranno Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Mentre, exit poll e proiezioni saranno curate dall’Istituto Tecnè.

Alle 18:55, inizia l’edizione Speciale del Tg4, fino alle 20:00.

Poi, alle 21:30, riprende la diretta di Quarta Repubblica fino alle 2:00 del mattino.

Infine, martedì Canale 5 si occupa di elezioni e referendum con uno Speciale Tg5 – Prima pagina, seguito da Mattino Cinque – Speciale elezioni.

Torna la lunga Maratona Mentana

Lunedì 21 settembre, su La7 torna la Maratona del TgLa7 a cura di Enrico Mentana. La diretta inizia alle 14:15. Per quanto riguarda le regionali, occhi puntati sui risultati in Toscana, Liguria, Puglia e Campania.

Tra gli ospiti che si alterneranno per i commenti, Franco Bechis, Marco Damilano, Tommaso Labate, Agnese Pini, Annalisa Cuzzocrea, Paolo Mieli, Alessandro De Angelis, Mario Sechi, Lina Palmerini. Exit poll, proiezioni e dati sui risultati reali saranno curati come sempre da SWG.

La Maratona Mentana va avanti fino alle 20:00, quando la parola passa all’edizione serale del TgLa7

Subito dopo, Lilly Gruber inizia una puntata speciale di Otto e Mezzo dedicata alle elezioni e al referendum.

Alle 21:15, torna Enrico Mentana, che proseguirà fino alle 3:00. Salvo incertezze e colpi di scena di fronte ai quali Mentana, di certo, non si farebbe problemi a proseguire.

Elezioni e referendum 2020 – Lo Speciale di Sky Tg24

Per analizzare passo dopo passo le elezioni e il referendum 2020, Sky Tg24 ha programmato uno Speciale di 30 ore. Si chiama “Voto 2020” e va in onda dalle 14:00 di lunedì 21 settembre.

Il cuore del racconto saranno i risultati in tempo reale e una fitta rete di collegamenti in diretta con tutte le regioni. I dati saranno curati da Quorum/Youtrend. Inoltre, ci saranno i commenti in tempo reale di giornalisti e leader politici.

Insieme alla redazione di Sky Tg24, Youtrend fornirà gli Instant poll dalla chiusura dei seggi.