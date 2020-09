Alessia Debandi, ovvero Angela Barbieri de Il Paradiso delle Signore 5, esce di scena. Proprio oggi infatti, nella puntata della serie in onda su Rai 1 alle 14:00, la giovane Barbieri saluta le altre Veneri tra pianti e commozione.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Alessia Debandi. Ecco l’intervista rilasciata al sito www.maridacaterini.it.

Intervista Alessia Debandi, ovvero Angela de Il Paradiso delle Signore 5

Angela lascia dunque Il Paradiso delle Signore. Come avviene?

«Sarà un addio molto malinconico. Però Angela va via felice in quanto riesce finalmente a riunirsi a suo figlio che ha dovuto dare in adozione. Parte per l’Australia insieme ai coniugi Aliprandi che hanno adottato il bambino. Prima di andare via consegna a Marta una emozionante lettera per Riccardo».

Com’è stata la sua esperienza al Paradiso delle Signore?

«Questa serie mi ha dato molto dal punto di vista professionale e umano. Intanto ho trovato in tutti gli altri attori una vera e propria famiglia. Si era creata un’atmosfera di grande complicità e amicizia che mi mancherà molto nel futuro. I nove mesi trascorsi al Paradiso delle Signore mi hanno fatto scoprire anche lati inediti del mio carattere. Adesso sono molto più attenta alla mia persona ed alle esigenze professionali ed umane».

Come finisce il suo rapporto con Riccardo?

«Lui mi ha aiutato a ricongiungermi con mio figlio. Io gliene sarò sempre grata e sicuramente l’affetto tra i due personaggi continua. Angela non assiste al ritorno di Nicoletta e neppure a quanto accade a Ludovica Brancia che sta per sposare Riccardo».

D’altra parte il suo lavoro è fatto dei cambiamenti. Non trova?

«Certo è proprio così. Il rimpianto per Il Paradiso delle Signore sarà presto sostituito dalla gratificazione di essere presente anche nella seconda stagione di Volevo fare la Rockstar. Infatti le riprese del sequel dovrebbero iniziare ad ottobre. Gireremo in varie location, in particolare a Gorizia, in Slovenia ed in altre località del Friuli Venezia Giulia».

Quale sarà il suo ruolo?

«Io riprendo il personaggio di Vanessa, la fidanzata di Antonio e la migliore amica di Eros. Vanessa sembra apparentemente superficiale, nasconde invece una grande sensibilità e bontà d’animo. È sempre disposta ad aiutare gli altri e lo farà anche nella seconda stagione».

Dunque è intenzionata a diventare un’attrice?

«Mi auguro di poter diventare una vera attrice. Certo non so ancora come fare. Si tratta di un mestiere incerto e instabile. Ho sostenuto molti provini sia per la fiction che per il grande schermo. Mi auguro di poter trovare una strada professionale che possa gratificarmi».

Come ha trascorso il lockdown?

«Sono stata in casa con alcuni amici. Eravamo in tre. Ogni giorno ci inventavamo una nuova quotidianità. Non ci siamo mai annoiati ed io ho imparato a cucinare meglio di quanto non sapessi fare in passato».

A che punto sono i suoi studi?

«Io sono iscritta al terzo anno di Università alla facoltà di Psicologia. Vengo dalla provincia di Alessandria e mi sono trasferita a Roma quando avevo 19 anni».

Quali sono i suoi hobby?

«Innanzitutto ho deciso di prendermi sempre cura di me stessa. Ho trovato adesso lo spazio per frequentare la palestra. Ma soprattutto ho ripreso a suonare la chitarra. Mi ha molto aiutato in uno dei momenti più bui della mia vita».