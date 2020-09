Nuova settimana di programmazione per Il Paradiso delle signore 4 con le puntate da lunedì 21 a venerdì 25 settembre. Ecco le anticipazioni degli eventi che accadono. Il più importante è l’addio di Angela (Alessia Debandi) che esce di scena, come vi avevamo anticipato.

Il Paradiso delle Signore 4 puntate 21 – 25 settembre

Puntata lunedì 21 settembre

Vittorio, sulla scia dell’esperienza che sta vivendo con la piccola Anna, ha l’idea di mettere in produzione degli abiti per bambini a marchio Paradiso, idea accolta con entusiasmo dalla moglie. Roberta e Gabriella sono tristi per la decisione di Angela di seguire gli Aliprandi in Australia per stare vicino a suo figlio e Marcello, addolorato per l’imminente separazione dalla sorella, trova conforto in Armando e Salvatore. Nel frattempo Umberto rintraccia il factotum di Ravasi e da lui viene a sapere che Lucarelli è in realtà un medico che lo ha ricattato e non un uomo d’affari. Angela saluta tutti in un’atmosfera mista tra malinconia ma anche gioia per quello che la aspetta e prima di partire consegna a Marta una toccante lettera per Riccardo.

Puntata 22 settembre

Nello spogliatoio del Paradiso, le Veneri ripensano con nostalgia ad Angela davanti al suo armadietto e si chiedono chi prenderà il suo posto, ma Clelia assicura che provvederà al più presto per risolvere la situazione. Salvatore, intanto, cerca di consolare Marcello che si sente solo dopo la partenza della sorella e per giunta deluso da Roberta. Ludovica, alla prova dell’abito da sposa, rischia che Agnese e Gabriella scoprano la verità sulla sua gravidanza. Nel frattempo, al Paradiso, Maria realizza con le sue mani il tessuto per la collezione dei bambini. Intanto, sempre sulle tracce di Adelaide, Umberto fa una scoperta sconvolgente sulla ex moglie di Ravasi.

Il Paradiso delle Signore 4 puntata mercoledì 23 settembre

A Villa Guarnieri arriva una cartolina firmata da Adelaide e Ravasi che mostra uno scorcio dell’Arizona. Al Paradiso Vittorio si presenta da solo con la piccola Anna e Agnese si offre di aiutarlo. Rocco inizia a pensare di provare qualcosa per Maria e si confronta con Armando, il quale lo incita a frequentare e incoraggiare di più la ragazza. Intanto, da una frase del piccolo Carletto, Federico inizia a sospettare che fra Luciano e Clelia sia rinato qualcosa. Ed è sera quando Umberto, rigirando tra le mani la cartolina della contessa si accorge dal timbro postale che qualcosa non quadra; rilegge il testo e scopre che in realtà è una sua richiesta di aiuto dall’America.

Umberto informa Riccardo della richiesta di aiuto di Adelaide e gli dice di volersi recare al Circolo per intercettare Lucarelli. Intanto le ricerche della madre di Anna sono sospese e i Conti possono procedere con la domanda di adozione. Al Paradiso, Federico riceve il compito di pensare a uno slogan per la linea bambino mentre Luciano, tornato da Bari, annuncia ai familiari la fine del matrimonio tra Nicoletta e Cesare. Nel frattempo Umberto incontra di persona Lucarelli; minacciandolo con una pistola, riesce a farsi dire dove si trova Adelaide e capisce che la contessa è davvero in pericolo. Decide così di partire per New York, tenendolo però nascosto a tutti, tranne che a Riccardo e sperando di arrivare in tempo.

Trama puntata 25 settembre

Federico avverte la freddezza tra i genitori e chiede spiegazioni a Silvia, ma lei svicola. Don Saverio fa sapere a Rocco che a breve potrà sostenere l’esame per ottenere la licenza elementare per la gioia di Agnese e Armando che lo hanno sempre incoraggiato a studiare. E mentre al Paradiso prende sempre più forma l’idea della collezione-bambino, Marta e Vittorio scoprono di non avere i requisiti per adottare la piccola Anna; i due, però, non sembrano arrendersi alla sentenza. Intanto, dopo un’accesa discussione, Ludovica riesce a farsi dire da Riccardo la verità sul viaggio di Umberto che, prima di partire per New York, mette al corrente la figlia della situazione riguardante Adelaide. Nel frattempo Federico assiste a un bacio appassionato tra Luciano e Clelia: furibondo, affronta il padre.

Il Paradiso delle signore è fruibile anche su RaiPlay.