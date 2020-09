Stasera in tv 29 settembre 2020. Come di consueto il martedì si confrontano #Cartabianca su Rai 3, Fuori dal Coro su Rete 4 e DiMartedì su La7. Italia 1 trasmette in prima visione tv il film The War – Il pianeta delle scimmie. Di seguito il resto della programmazione prevista nel palinsesto televisivo, e alcune proposte da Sky Cinema.

Stasera in tv 29 settembre 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 prosegue alle 21.25 la messa in onda delle repliche della serie Imma Tataranni Sostituto Procuratore. Stasera è in onda la seconda puntata intitolata Come piante fra i sassi. A Nova Siri viene trovato il cadavere di un ragazzo di nome Nunzio. Imma scoprirà che prima di morire era stato coinvolto nei loschi traffici criminali delle ecomafie.

Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano, è trasmesso dalle 21.20 su Rai 2. Come da titolo, il comico conduce uno show che dura soltanto un’ora, ricco di monologhi, riferimenti all’attualità e divertimento.

Rai 3 propone alle 21.20 il talk d’approfondimento #Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. In seguito a quanto accaduto durante la puntata di martedì scorso, quando Mauro Corona aveva pesantemente offeso la conduttrice, non è chiaro se lo scrittore torna nel programma.

Stasera in tv 29 settembre 2020 – programmi Mediaset

A Fuori dal Coro, dalle 21.20 su Rete 4, il conduttore Mario Giordano affronta stasera due importanti questioni. Con Gianluigi Nuzzi si dibatte del confronto fra Papa Francesco e l’ex Cardinale Angelo Beccu, accusato di peculato. Poi, con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e il professore di Microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti, si discute l’eventualità di un nuovo lockdown.

Canale 5 festeggia il 70esimo compleanno di Renato Zero proponendo, alle 21.20, Zero il folle: i momenti migliori degli ultimi due concerti sold out tenuti dal cantautore romano al Forum di Assago di Milano l’11 e il 12 gennaio del 2020. Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini e Alessandro Haber sono alcuni degli ospiti chiamati a raccontare la storia artistica di Renato Zero.

Italia 1 trasmette alle 21.30 la prima visione tv del film The War – Il pianeta delle scimmie. La celebre pellicola Il pianeta delle scimmie ha ispirato numerose altre produzioni. Tra queste spicca una trilogia recente la cui storia racconta le origini del futuro distopico visto nell’originale pellicola del 1968.

I programmi La7, TV8 e Nove

DiMartedì completa il triangolo dell’informazione di stasera, in onda dalle 21.15 su La7. Il talk di approfondimento condotto da Giovanni Floris affronta argomenti di estrema attualità politica, sociale e di cronaca con ospiti in studio o in collegamento.

Enrico Papi conduce Name That Tune – Indovina la canzone, su TV8 dalle 21.30. Il gioco musicale propone una formula ben nota ai telespettatori: i concorrenti in gara devono indovinare i titoli delle canzoni che vengono loro sottoposte il più velocemente possibile.

Il film I magnifici 7 è invece in onda su NOVE alle 21.25. Racconta la storia di sette mercenari chiamati dagli abitanti di una cittadina del vecchio West per risolvere un annoso problema: una gang di banditi locali che lo sceriffo locale non è mai stato in grado di sgominare.

I film in onda su Sky Cinema

Sky Cinema Canale 306 propone stasera, alle 21.00, il film Horror intitolato La madre. Il regista dell’ultima fortunata versione di It è chiamato a dirigere la pellicola prodotta da Guillermo Del Toro, maestro del genere Horror. Due bambine senza madre vengono ritrovate e salvate da una famiglia. Ma non tutto è esattamente come sembra.

Invece, su Sky Cinema Canale 309 è trasmesso a partire dalle 21.00 Vi presento i nostri. Ben Stiller, affiancato da Robert De Niro, interpreta nuovamente Gaylord Fotter, lo sfortunato infermiere che ha sposato Pam, la figlia di Jack Byrnes, un ex agente segreto. In occasione del compleanno dei loro figli, Pam e Gaylord invitano la famiglia a festeggiare con loro.