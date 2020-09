È un’apertura dal sapore di ultima possibilità, quella concessa da Bianca Berlinguer a Mauro Corona a #Cartabianca di martedì 29 settembre. Lo scrittore non era presente in studio, ma la giornalista ha parlato ai telespettatori delle offese ricevute, lasciando intendere di voler chiarire con lui. Tuttavia, non è chiaro quando rivedremo Corona sugli schermi di Rai 3.

Cartabianca 29 settembre – Perché la lite di Bianca Berlinguer con Mauro Corona

Martedì 22 settembre, durante la puntata di #Cartabianca, Mauro Corona ha offeso pesantemente Bianca Berlinguer. Le ha urlato “Stai zitta, gallina!”, mentre la conduttrice lo interrompeva per evitare che facesse pubblicità occulta ad un hotel. La lite è degenerata, fino a quando la Berlinguer ha chiuso il collegamento.

Era una fase transitoria della trasmissione. Corona rettificava quanto detto sette giorni prima parlando di una struttura ricettiva. Ma ha nominato più volte il nome dell’hotel e del suo proprietario, cosa non ammessa con quelle modalità.

Sembrava una delle interruzioni tipiche di gran parte dei talk show televisivi, ma Mauro Corona ha superato il limite. Del resto, già dai primi minuti di trasmissione aveva mostrato arroganza e una certa irrequietezza.

La puntata, poi, è continuata regolarmente.

A telecamere spente, è arrivata la netta presa di posizione della Rai. Viale Mazzini ha giudicato inaccettabile il comportamento di Corona verso una professionista del servizio pubblico, verso l’azienda e i telespettatori. Inoltre, lo ha reputato offensivo nei confronti di tutte le donne per le modalità sessiste e prevaricatrici, incompatibili con i messaggi inclusivi di cui si vuole farsi portavoce la Rai. Per Mauro Corona sembrava inevitabile la cacciata da #Cartabianca a partire dal 29 settembre.

Poi, giovedì scorso lo scrittore è intervenuto come ospite a L’intruso, il nuovo programma radiofonico di Daria Bignardi che va in onda ogni mattina su Radio Capital. Si è scusato ripetutamente con Bianca Berlinguer, parlando di una reazione istintiva e incontrollabile. Ha detto di essersi sentito un cretino e di non voler cercare giustificazioni. Ha chiesto anche di non essere trattato da sessista, raccontando delle sue tre figlie e di come la donna venga esaltata nei suoi romanzi.

Infine, ha accennato ai suoi problemi con l’alcol. Non beve da quaranta giorni e ciò lo renderebbe oltremodo irascibile.

Bianca Berlinguer accetta le scuse, torna Mauro Corona

#Cartabianca del 29 settembre è iniziato in un clima di attesa per i telespettatori. Nei giorni precedenti la messa in onda, da Bianca Berlinguer e dalla redazione del programma c’è stato silenzio assoluto sugli eventuali provvedimenti che sarebbero stati presi.

La puntata è iniziata senza Mauro Corona, ma anche senza che la giornalista toccasse l’argomento del litigio.

Solo dopo il primo segmento di puntata, la Berlinguer ha parlato apertamente ai telespettatori.

“Avrete notato che Mauro Corona questa sera non partecipa alla trasmissione. La scorsa settimana, il suo comportamento è stato talmente sgradevole da costringermi a chiudere il collegamento. Nei giorni scorsi, ho ascoltato le scuse dalla Bignardi e mi sono sembrate sincere”, ha esordito Bianca Berlinguer.

Poi, ha lasciato presagire provvedimenti, dicendo di volersi assumere la responsabilità delle discussioni in trasmissione. Per chiarezza nei confronti del pubblico.

Infine, è arrivata la mano tesa: “Corona ha una personalità forte e imprevedibile, segnata da una vita anche piena di sofferenze, ma capace di interessare e di divertire. Talvolta può creare scalpore con le sue uscite. Io stessa mi sono sentita disorientata e offesa. Tuttavia, penso che Corona sia parte importante della trasmissione e forse uno dei motivi del suo successo. Il mio auspicio è che una volta decantata la situazione possa tornare tra noi, risparmiandoci per sempre offese e insulti. Davvero, per sempre”.

Mauro Corona, dunque, torna a #Cartabianca. Anche se Bianca Berlinguer non ha dettato i tempi del reinserimento.

L’impressione è di trovarsi di fronte ad una tregua, più che ad una vera pace. Lo scrittore trentino, divisivo e stonato in più di un’occasione, è un personaggio di indubbio appeal per una fascia di telespettatori. La conduttrice, oltre a comprendere umanamente l’errore, probabilmente ha preferito evitare di interrompere la collaborazione a stagione ormai iniziata.