Fenomeno Ferragni è la serata speciale che Rai 2 propone il 12 ottobre alle 21.20. Si tratta di un appuntamento dedicato interamente a Chiara Ferragni, partner di Fedez. La data è stata spostata. Infatti Fenomeno Ferragni avrebbe dovuto andare in onda il 5 ottobre sempre sulla seconda rete.

Fenomeno Ferragni con Simona Ventura il 12 ottobre

Con Simona Ventura ma soprattutto con la influencer Chiara Ferragni i telespettatori possono assistere al film Unposted.

Il documentario è stato presentato al Festival del cinema di Venezia. Successivamente ha ricevuto anche la candidatura ai Nastri d’argento. Adesso arriva sul piccolo schermo di Rai 2 in prima visione assoluta televisiva.

Simona Ventura ha il compito di intervistare la Ferragni. In una lunga chiacchierata, la conduttrice porta alla luce una sorta di favola moderna 2.0 che ha due protagonisti, le due anime di Chiara Ferragni.

Il tutto si svolge nella cornice del il Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, a Roma.

Le due anime di Chiara Ferragni

I due aspetti caratteristici, e quindi le due anime della protagonista sono molto differenti l’una dall’altra.

La prima, è la Chiara Ferragni che conosciamo tutti: l’imprenditrice digitale più famosa al mondo, la fashion influencer più potente secondo Forbes.

La seconda, viene etichettata come “la chiara Ferragni bimba”. Viene raccontata una bambina, semplice, una ragazza di provincia apparentemente come tante altre. Ma piena di fragilità e debolezze, che nel tempo è riuscita a trasformare in punti di forza.

Simona Ventura svela che quella bimba deve il suo futuro ad una macchinetta digitale acquistata con i punti di un noto supermercato.

L’ex ragazzina, in meno di 10 anni ha cambiato non solo il mondo della moda ma anche l’universo dei media e del business.

La donna di oggi ha conosciuto anche l’odio degli haters, sentimento che cerca di contrastare con il proprio lavoro.

I telespettatori ascoltano la Ferragni spiegare il motivo di tanto astio nei suoi riguardi. L’influencer ammette che, per il senso di responsabilità nei confronti di chi la segue, ha voluto esprimere la propria opinione su temi come l’omofobia e l’odio.

La denuncia del Codacons

Il Codacons, recentemente, ha denunciato l’influencer per blasfemia e per offesa al sentimento religioso. La denuncia fa seguito alla diffusione di una immagine in cui la Ferragni è raffigurata come una Madonna con il figlio tra le braccia.

La foto la ritrae come una moderna Madonna con bambino, dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato.

L’accusa del Codacons è lo sfruttamento della figura della Madonna e della religione a scopo commerciale.