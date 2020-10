Le Iene Show 6 ottobre 2020, diretta, prima puntata, servizi, scherzi

Le Iene Show torna questa sera, martedì 6 ottobre 2020, in diretta dalle 21.20 su Italia 1. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, che inaugurano la nuova edizione dopo un lungo stop causa coronavirus. Tra i servizi della prima puntata, quello dedicato allo scandalo legato al Cardinale Angelo Becciu, un altro su Donald Trump affetto da COVID-19 e il racconto della sentenza sul caso Vannini. La regia è di Antonio Monti.

Prima puntata de Le Iene Show con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e le voci della Gialappa’s

L’ultima puntata de Le Iene Show condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino era stata quella del 25 febbraio scorso. Poi, la sospensione del programma in concomitanza con il lockdown e la decisione del patron Davide Parenti di proseguire la stagione con le sole Iene in video.

Con la nuova edizione, tuttavia, ritorna il doppio appuntamento settimanale. Questa sera, per la prima puntata vanno in video Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con il commento irriverente della Gialappa’s Band.

Al giovedì, si alterneranno alla conduzione i due trii. Quello femminile, con Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri, e quello maschile, con Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Da questa stagione, inoltre, Le Iene propongono alcuni speciali. Uno è andato in onda ieri, sulla morte del cameraman Mario Biondi. L’altro è previsto per il 12 ottobre, con Mirko Scarcella.

La notizia degli ultimi giorni, però, è che Giulio Golia è risultato positivo al coronavirus. Sta bene e nelle scorse settimane ha avuto modo di registrare alcuni servizi che andranno ugualmente in onda.

Uno lo vedremo proprio nella prima puntata. Mercoledì scorso ha seguito in Corte d’Assise la condanna di Antonio Ciontoli per l’omicidio di Marco Vannini. Stasera racconterà la pronuncia della sentenza.

Ma il servizio più scottante sarà quello di Gaetano Pecoraro e Riccardo Festinese, sul Cardinale Angelo Becciu. Dopo lo scandalo relativo alla gestione dei fondi vaticani, a seguito del quale si è dimesso, Le Iene mostreranno un documento esclusivo. Quello relativo al passaggio di 500mila euro dalle casse vaticane ad una società slovena gestita dalla diplomatica sarda Cecilia Marogna.

Ci saranno, inoltre, un servizio con Federica Pellegrini e l’esame di italiano sostenuto da alcuni calciatori. Infine, Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli sono riusciti a far salire in moto Marika, una ragazza disabile.

Le Iene Show diretta 6 ottobre 2020