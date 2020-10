Torna Seconda linea con la puntata di giovedì 8 ottobre. L’appuntamento è su Rai2, in prima serata. Il nuovo programma di approfondimento settimanale è condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani con Francesca Parisella.

Seconda linea 8 ottobre ospiti di puntata

Su Raidue torna, dunque, in prime time, l’informazione politica, economica, sociale. Con Alessandro Giuli e Francesca Fagnani, si cerca di offrire una possibilità di approfondimento su tematiche scottanti ed attuali. Il tutto con opinionisti, polemisti, professionisti e politici affermati ed emergenti.

Per la seconda puntata in onda giovedì 8 ottobre alle 21.20 su Rai2, sono previste, tra le altre, le partecipazioni di Mario Tozzi, Stefano Bonaccini, Giuliana De Sio. Ma ci sono anche Matteo Bassetti, Giuseppe Ippolito, Mario Sconcerti, Giovanni Toti, Laura Tecce e Nello Musumeci.

Fra le presenze stabili del programma, i telespettatori trovano il giornalista Stefano Cappellini e l’influencer Nicole Rossi, ex alunna de “Il Collegio” di Rai 2, vincitrice di “Pechino Express 2020”. Inoltre il professore Umberto Broccoli apre uno spazio vintage sulle vecchie tribune politiche Rai in bianco e nero.

Tra gli ospiti fissi ogni settimana, Fortunato Cerlino è interprete di una corrispondenza dall’inferno. Il maestro dell’eros Milo Manara presenta una sua tavola in esclusiva per il pubblico di Seconda Linea.

I temi portanti della puntata

I temi portanti sono in linea con il servizio pubblico. Viene data una particolare attenzione all’ambiente, al lavoro, alla ricerca scientifica e alle nuove generazioni. Inchieste e reportage si ispirano ad una narrazione che parte sempre dal basso, dalle storie, per affrontare i grandi argomenti.

“Seconda linea” è una scommessa televisiva che vuole indagare e valorizzare le minoranze e le dissonanze culturali. In omaggio allo sguardo inquieto e alla grandezza d’animo che contraddistinguono ogni epoca di grandi trasformazioni, accompagnerà i telespettatori nel racconto della realtà.

Il titolo prende ispirazione dal rugby, dove le Seconde Linee sono i giocatori che saltano in touche per contendersi il pallone e hanno il compito di mantenere compatta la mischia.

È una metafora per raccontare gli italiani che davvero rendono competitivo il nostro paese. In particolare si punta l’attenzione su artisti, imprenditori, intellettuali, operai, professionisti, persone che hanno difficoltà a relazionarsi con la prima linea rappresentata dalla politica.

Gli ascolti di Seconda linea

La prima puntata, andata in onda giovedì 1 ottobre su Rai 2 ha ottenuto un ascolto molto basso. Solo 1.9% di share. Nell’appuntamento di questa sera, sono previsti aggiustamenti. Per adesso l’obiettivo è superare il 2% di share per potersi assicurare un futuro.