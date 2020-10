Stasera in TV 11 ottobre 2020, Programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Nel prime time tv di stasera, domenica 11 ottobre 2020, Rai 1 offre la partita della Nazionale, Che tempo che fa torna su Rai 3 con un gran numero di ospiti e Canale 5 programma Live – Non è la D’Urso. Inoltre, Massimo Giletti va in onda su La7 con Non è l’Arena. Buona anche l’offerta di film.

Stasera in TV domenica 11 ottobre 2020, Programmi e film Rai 1 e altri canali Rai

Domenica 11 ottobre, alle 20:30, Rai 1 trasmette in diretta la partita di calcio tra Polonia e Italia, valida per la Uefa – Nations League. La Nazionale allenata da Roberto Mancini si gioca l’accesso alle Final-four, arrivando da un’ottima serie di risultati utili. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio, con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Mentre, su Rai 2, alle 21:05, va in onda in prima visione la serie N.C.I.S. Los Angeles, con l’episodio 11 della stagione 11, intitolato Confessioni. Segue, N.C.I.S. New Orleans, episodio 23 della stagione 5, intitolato Missione recupero.

Infine, alle 22:50, spazio alla Domenica Sportiva.

Rai 3, domenica sera alle 20:00, programma Che Tempo che fa. Tanti gli ospiti previsti sulla poltrona di Fabio Fazio. Ci sarà Fedez, a presentare il nuovo singolo ‘Bella storia’. Poi, Whoopi Goldberg, Dan Brown, Luca Argentero e Carla Bruni. L’ex first lady francese promuove il suo nuovo album di inediti, con cui torna alla musica dopo sette anni. Invece, il Ministro della Salute Roberto Speranza farà il punto sulla pandemia.

Su Rai 4, alle 21:20, c’è il film Quello che non so di lei, di Roman Polanski. La scrittrice di un best seller riceve lettere anonime che la turbano, accusandola di aver messo in piazza la vita privata. Nel frattempo, si lascia avvicinare da una sua appassionata lettrice, con la quale inizia una relazione affascinante.

Inoltre, Rai Movie programma alle 21:10 A casa tutti bene, di Gabriele Muccino. Cast d’eccezione con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Stefania Sandrelli, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Valeria Solarino e Giulia Michelini.

Su Rai 5, alle 21:15, l’episodio 4 di Wild Australia ci porta alla scoperta delle coste australiane.

Segue, alle 22:08, Di là dal fiume e tra gli alberi, viaggio suggestivo sull’Isola di Salina.

Infine, Rai Premium propone alle 21:20, il film Matrimonio rosso sangue.

Stasera in TV 11 ottobre 2020, Programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Per la serata di domenica 11 ottobre 2020, Canale 5 programma alle 21:12 una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Nel regno trash di Barbara D’Urso, stasera arrivano gli ospiti Francesca Pepe, Gabriel Garko e Angela di Mondello. Inoltre, parla Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi del GF Vip 5. Per chiudere, un faccia a faccia tra Francesca Cipriani e il Divino Otelma.

Su Italia 1, alle 21:30, c’è il film Viaggio nell’isola misteriosa. Sean è un ragazzo che inizia un’avventura spettacolare per raggiungere un’isola sulla quale è convinto di trovare il nonno, scomparso da dieci anni. Con Dwayne Johnson.

Mentre, su Rete 4, alle 21:30 c’è il film Le due vie del destino. Tratto dalla biografia di Eric Lomax, con Colin Firth e Nicole Kidman. Lomax è un ufficiale britannico, torturato e imprigionato durante la Seconda Guerra Mondiale. A distanza di decenni, a trauma ancora del tutto superato, la sua vita viene sconvolta perché viene a sapere che il suo torturatore è ancora vivo.

Iris, alle 21:12, propone The Departed – Il bene e il male. Uno dei film nati dal lungo sodalizio tra Martin Scorsese e Leonardo Di Caprio. Nel cast anche Jack Nicholson e Matt Damon.

Cine 34, invece, alle 21:05 manda in onda Grand Hotel Excelsior, commedia di Castellano e Pipolo. Con Adriano Celentano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono, Eleonora Giorgi ed Enrico Montesano.

Su 20, dalle 21:21, c’è il thriller d’azione Renegades – Commando d’assalto.

Italia 2 programma, dalle 21:10, una maratona con Big Bang theory. Episodi dal 9 al 13 della stagione 5.

Infine, La5, alle 21:10, trasmette Una telecamera per due. Una coppia di innamorati si contende la conduzione di un programma televisivo.

Programmi e film da guardare su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Domenica 11 ottobre, alle 20:35, su La7 torna Massimo Giletti con la puntata settimanale di Non è l’Arena. Tra i momenti salienti, le nuove dichiarazioni di Salvatore Buzzi, protagonista insieme a Massimo Carminati dell’inchiesta denominata Mafia Capitale. Parla anche Gianluca Vacchi, che torna sul caso Mirko Scarcella.

Invece, La7d, alle 21:30, programma Grey’s Anatomy. In onda gli episodi dal 299 al 302 della stagione 14.

Su Real Time, alle 20:30, inizia una serata dedicata a 90 giorni per innamorarsi, con gli episodi 12 e 13 della stagione 4. Si intitolano Il re e Il futuro.

NOVE propone, in prima tv dalle 21:30, Paolo Borsellino – Era mio padre. Manfredi Borsellino, figlio del grande Magistrato antimafia, racconta la vita privata del padre attraverso l’espediente di una lettera, con filmati originali e le testimonianze degli amici.

Mentre, Tv8 alle 21:35, manda in replica gli episodi 11 e 12 di Masterchef Italia, stagione 9.

Su Cielo, alle 21:30, c’è il film The loft. Alcuni amici hanno acquistato un loft in cui passano il tempo con le loro amanti. Quando una donna viene trovata morta lì dentro, inizia un tutti contro tutti.

Infine, Paramount Channel, alle 21:15, programma Prima o poi mi sposo. Con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey.

Stasera in TV domenica 11 ottobre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Tra i programmi di Sky per la prima serata dell’11 ottobre 2020, Sky Uno alle 21:15 manda in onda in prima visione I Love Beirut. È il concerto benefico organizzato dal cantante Mika per raccogliere fondi da destinare alla capitale del Libano, devastata da una tremenda esplosione ad agosto. Il concerto è stato trasmesso in diretta streaming lo scorso 19 settembre.

Sky Atlantic, Alle 21:15, programma gli episodi 1 e 2 di We are who we are, la prima serie tv di Luca Guadagnino, fresca di lancio.

Mentre, su Sky Arte, alle 21:15, c’è Show me the picture – Story of Jim Marshall, grande fotografo del rock.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky domenica 11 ottobre, su Sky Cinema Uno, alle 21:15, c’è Annie – La felicità è contagiosa. Con Jamie Foxx e Cameron Diaz.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, c’è Tolkien.

Invece, su Sky Cinema Rocky, alle 21:15, c’è Creed – Nato per combattere.

Sky Cinema Family, alle 21:00, programma A spasso col panda, film d’animazione nato dagli sceneggiatori di Madagascar.

Su Sky Cinema Drama, Claudia Gerini è protagonista alle 21:00 in A mano disarmata, film sulla giornalista Federica Angeli, protagonista di importanti inchieste sulle infiltrazioni mafiose sul litorale romano.

Infine, su Sky Cinema Comedy, alle 21:0, c’è Omicidio all’italiana, con Maccio Capatonda, Sabrina Ferilli e Herbert Ballerina.