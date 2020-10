La puntata di Paesi che vai è dedicata a Saluzzo. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre alle 9.40 su Rai1. Il padrone di casa Livio Leonardi accompagna i telespettatori in un viaggio che inizia tra le antiche mura della caratteristica cittadina in provincia di Cuneo.

Paesi che vai Livio Leonardi a Saluzzo

Leonardi mostra innanzitutto la bellezza di Saluzzo, uno dei borghi medievali meglio conservati del Piemonte. Successivamente va alla scoperta di quello che fu il Marchesato di Saluzzo. Uno Stato piccolo, ma di grande rilevanza strategica, sempre in equilibrio tra i desideri di conquista del Re di Francia e le mire espansionistiche dei duchi di Savoia. Saluzzo fu capitale, per oltre quattro secoli, dal 1142 al 1548, del marchesato. Ed oggi è sede anche del Parco del Monviso.

Oltre che ad alcuni nobili marchesi, Saluzzo ha dato i natali a molti protagonisti della storia di ieri e di oggi. Ricordiamo, ad esempio, lo scrittore Silvio Pellico e il tipografo Giovanni Battista Bodoni. Ed anche il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1982, nacque nella cittadina..

Gli ospiti virtuali della puntata

Nella puntata di oggi Livio Leonardi incontra virtualmente, Tommaso III marchese di Saluzzo, figlio del marchese Federico II del Vasto e della consorte Beatrice di Ginevra. Poi si intrattiene con Valerano della Manta di Saluzzo reggente del marchesato e signore della Manta, castello medievale situato sulle colline di Manta, in provincia di Cuneo. Accanto a loro, le dame della corte.

Successivamente è la volta del Marchese Roberto Tapparelli d’Azeglio. Tutti questi incontri virtuali avvengono nei castelli che punteggiano il territorio. Ovvero l’imponente Castiglia, a Saluzzo, il castello della Manta con i suoi affreschi e il castello neogotico del Roccolo a Busca.

Poi Livio Leonardi si reca nell’abbazia cistercense di Staffarda, uno dei maggiori grandi monumenti medioevali del Piemonte. Conservata in maniera quasi integra dalla sua fondazione avvenuta in epoca longobarda, si trova a Staffarda di Revello, in provincia di Cuneo. Il conduttore parlerà di alcuni dei misteri che la circondano.

E poi ecco la Casa Cavassa con le sue testimonianze d’arte medievale. Esempio di dimora signorile rinascimentale, risale al XV secolo e fu residenza dei Marchesi di Saluzzo fino al 1464

Saluzzo set di film e fiction

Scorci di così grande rilievo artistico hanno attratto i registi più attenti. Il viaggio tra Saluzzo e i dintorni si trasforma così anche in un’occasione per tornare sui set di film e fiction girati in questa terra e per rivedere di essi le scene più significative.

Infine le bellezze naturalistiche del Parco nazionale dello Stelvio che, con i suoi 130.700 ettari, domina il cuore delle Alpi centrali.

Gli ascolti di Paesi che vai

Il programma del day time mattutino di Rai 1 è gratificato da ottimi ascolti nella fascia oraria.Ogni settimana Livio Leonardi con le sue incursioni nei luoghi più belli e spettacolari dell’Italia, si posiziona tra il 16 ed il 17% di share. Segno dell’interesse del pubblico della prima rete.