Antonio Ricci è positivo al Covid-19. La notizia è stata data ieri dal quotidiano Il Secolo XIX. Il padre di Striscia la Notizia dopo aver fatto il tampone è risultato positivo al coronavirus. Ed ora si trova all’ospedale di Albenga.

Antonio Ricci positivo al Covid

Ma pare che le sue condizioni di salute siano buone. Il ricovero al nosocomio è stato effettuato in via del tutto precauzionale. La notizia circolava già da alcuni giorni. Ma la conferma non c’era mai stata. Adesso invece il quotidiano di Genova ha annunciato che il padre e ideatore di Striscia la Notizia, in accordo con i medici e la famiglia è stato ricoverato al nosocomio della sua città.

In effetti Antonio Ricci è soltanto sotto osservazione. Perché suo stato di salute non presenterebbe problemi.

Striscia la notizia continua

Il ricovero di Ricci non influirà assolutamente sulla messa in onda di Striscia la notizia. Il TG satirico continua regolarmente a mandare in onda le puntate con la conduzione di Ficarra e Picone.

Antonio Ricci ha da poco festeggiato il 33esimo compleanno del suo programma in onda quotidianamente su Canale 5 nella fascia dell’access prime time.

Intanto il programma è tornato in onda dalla fine di settembre in una versione uguale al passato. Ma l’unica differenza era dovuta alla assenza in studio del pubblico. In effetti i primi anni di Striscia sono stati senza pubblico in studio. E quest’anno è quasi sembrato un ritorno al passato.

Per l’emergenza sanitaria Canale 5 aveva deciso di eliminare la consueta conferenza stampa di presentazione del programma. Ma Antonio Ricci non ha voluto lasciare il suo pubblico senza un messaggio.

Il messaggio di Antonio Ricci

Ecco quanto aveva detto Ricci:

Quest’anno il sottotitolo di Striscia è La voce dell’insofferenza. L’anno scorso era ‘La voce della resilienza’, e dopo tutto quello che è successo è sembrato un’intuizione profetica. Quest’anno niente di profetico, ma solo un’intuizione. L’insofferenza è quella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni: verso la mascherina, verso il distanziamento, per tutto quello che una volta facevamo in maniera naturale ed adesso non è più possibile”.

Ad Antonio Ricci i nostri auguri di una immediata guarigione.