Stasera in tv 23 ottobre 2020. Torna Tale e quale show e si scontra di nuovo con Grande Fratello Vip 5. Il venerdì è pieno di proposte. Fratelli di Crozza è in onda sul Nove con le nuove parodie e monologhi sull’attualità. Esordio per Titolo V nuovo programma giornalistico su Rai 3. Ecco nei dettagli la programmazione di questa sera.

Stasera in tv 23 ottobre 2020, programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Tale e Quale Show. Nella sesta puntata dello show condotto da Carlo Conti sarà eletto il vincitore di questa edizione. Dalla prossima settimana, sino alla finalissima del 13 novembre, i migliori classificati di quest’anno e i migliori interpreti del 2019 si sfideranno nel consueto Torneo.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Un nuovo talk diviso in due parti, una condotta da Milano, l’altra da Napoli, in due studi che hanno stessa grafica e identica scenografia. I temi sono gli stessi, ma diverse sono le realtà raccontate dai due punti di osservazione. Il programma è condotto da Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Rider. Andrea Angelucci visita i luoghi simbolo della Sardegna, terra oggetto di numerose dominazioni e culla dell’antica civiltà nuragica. Durante il viaggio, da nord a sud, passerà da luoghi di culto di 6000 anni fa per giungere fino al mare.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. La cronaca continua a offrire spunti a Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero per gli approfondimenti al centro di ogni puntata del programma investigativo del venerdì sera. In studio, gli esperti e gli opinionisti fissi commentano inoltre gli ultimi sviluppi dei casi che da molto tempo appassionano l’opinione pubblica.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Il grande successo di questa edizione del capostipite di tutti i reality, la seconda condotta da Alfonso Signorini con Pupo, nel ruolo di opinionista, potrebbe portare a un allungamento fino alle feste natalizie, forse anche alle prime settimane del 2021. Stasera una nuova puntata piena di sorprese.

Su Italia 1, alle 21.25, Freedom – Oltre il confine. Nella sesta puntata Roberto Giacobbo ci porta a conoscere da vicino la Statua della Libertà, simbolo degli Stati Uniti. Le telecamere si spostano poi nella capitale dei folletti a Carlingford, una cittadina a 90 chilometri da Dublino. Inoltre vediamo un servizio sul Museo dell’impossibile a Bagni di Lucca.

Programmi La7, Tv8, Nove e Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Ogni settimana, con la sua ironia, Diego “Zoro” Bianchi si propone di mostrarci la realtà senza filtri, al netto cioè dell’inevitabile propaganda con cui viene raccontata da quasi tutti i media, compresi i social network.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Alessandro Cattelan conduce l’ultima fase dei casting che quest’anno si chiama Last Call e non Home Visit. Stasera sapremo i nomi dei cantanti ammessi ai Live. La decisione è affidata ai giudici Mika, Manuel Agnelli, Emma e Hell Raton.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Al centro della puntata i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi pungenti monologhi. Tra le imitazioni ricorrenti di questa stagione quella del Governatore della Regione Veneto Luca Zaia.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Benedetta Parodi dà il via a una nuova sfida tra gli aspiranti pasticcieri che, tra le tante prove, avranno modo di dare sfogo anche alla loro creatività. Tra i giudici, Damiano Carrara e Csaba Dalla Zorza.

Stasera in tv 23 ottobre 2020 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di K. Bigelow, Detroit, con John Boyega. A Detroit, nel 1967, nel ghetto nero ha luogo una rivolta scatenata da una violenta retata della polizia in un bar. Durante i tumulti, alcuni giovani neri e due ragazze bianche vengono sequestrate. Da una storia vera.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1983, di e con Clint Eastwood, Coraggio… fatti ammazzare. L’ispettore Callaghan si occupa di alcuni strani omicidi. Durante le indagini scopre che tutte le vittime avevano partecipato anni prima allo stupro di una pittrice.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2019, di Yuval Adler, The operative – Sotto copertura, con Diane Kruger. Rachel è un’agente del Mossad. Grazie alle sue caratteristiche, viene inviata in Germania per creare la sua copertura. Dopo un anno, il tutor le assegna la sua difficile missione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film biografico del 2016, di Michael e Jeff Zimbalist, Pelé, con Kevin de Paula. La vera storia del leggendario calciatore brasiliano. Nato in povertà, Pelé ha usato il suo stile di gioco e lo spirito indomabile per superare ogni ostacolo e raggiungere il suo sogno.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2002, di M. Night Shyamalan, Signs, con Mel Gibson, Rory Culkin. Rimasto vedovo, l’ex reverendo Hess si ritira in campagna con i figli. Una mattina, nel suo campo di mais, compaiono dei segni circolari: casi simili sono segnalati in tutto il mondo.