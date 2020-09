Venerdì 11 settembre torna Quarto grado con la nuova edizione del programma. L’appuntamento con la trasmissione che approfondisce i principali casi di cronaca nera,è su Rete 4 in prima serata, ogni settimana. Quarto grado è giunto alla dodicesima edizione.

Quarto grado la nuova edizione riparte dai casi di Willy e Gioele

Al timone della nuova edizione di Quarto grado sono confermati Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. I due padroni di casa lavorano in sinergia con la squadra del programma in onda sulla rete di Sebastiano Lombardi.

Da questa sera il programma ritorna a indagare su episodi attuali di cronaca nera e cold case che attendono da troppo tempo la soluzione definitiva.

Al centro della prima puntata, ci sono i principali eventi che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica. Si tratta della morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele e dell’efferato omicidio del ventunenne Willy Monteiro.

I padroni di casa cercano di approfondire la vicenda della donna e di suo figlio, di soli quattro anni. Finora i contorni della tragica storia restano ancora poco chiari. In compagnia degli ospiti, si cerca di capire se si tratta di omicidio-suicidio, di un incidente oppure di un incontro sfortunato. E ci si riferisce soprattutto agli animali selvatici che infestano la zona

Un’ampia pagina è dedicata al feroce pestaggio che ha ucciso il ventunenne Willy Monteiro. Le modalità sono davvero agghiaccianti, anche perchè aggravate dal dubbio del movente razziale.

Il delitto di Colleferro (Roma) è una delle storie più brutali e terrificanti della cronaca nera. Willy è stato ucciso di botte nella notte tra il 4 e il 5 settembre. Intanto, il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

Gli ospiti in studio

Come sempre è previsto l’intervento di esperti e ospiti in studio. Tra questi ci sono: Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” ai suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.

Il programma è a cura di Siria Magri,ed è fruibile su Mediaset Play.