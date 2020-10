Stasera in tv 24 ottobre 2020. Torna lo scontro del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5. All’esordio la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta.Ecco nei dettagli la programmazione sulle reti pubbliche, private e sui canali digitali e satellitari.

Stasera in tv 24 ottobre 2020 ecco i programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 20.35, il varietà Ballando con le stelle. Dall’Auditorium Rai del Foro Italico, Milly Carlucci conduce la quinta puntata della popolare gara di ballo. Anche stasera i concorrenti, guidati dai maestri del programma, sono pronti a sottoporsi al giudizio di Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens – Un solo pianeta. Al via la nuova edizione del programma di Mario Tozzi che pone domande sull’uomo, sulla Terra e sul futuro. Le risposte arrivano dall’indagine sul campo grazie alla quale la scienza diventa un racconto avvincente. Il punto di partenza rimane il “sapiens” e la sua interazione con l’ambiente.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Il ponte. Un monologo interpretato e diretto da Alessandro Preziosi, accompagnato dallo Stefano Di Battista Jazz Quartet. Tema centrale è l’architettura come perenne e coraggiosa sfida dell’uomo che non si lascia soggiogare dalle leggi della natura.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Questa edizione del popolare talent prodotto da Maria De Filippi, che è anche uno dei giudici, è la più lunga di tutte, ben dodici puntate. L’ultima, ovvero la finalissima a cui parteciperanno i migliori artisti che si sono esibiti nella fase delle audizioni, è prevista per sabato 28 novembre.

Programmi La7, Real Time

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Eccezionalmente di sabato vediamo una puntata inedita del programma di Andrea Purgatori. Stasera si parla di Marco Pantani.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Maja ha deciso finalmente di perdere peso. Così, con il supporto del suo fidanzato, si trasferisce a Houston per intraprendere un difficile percorso. Ma all’improvviso lui la lascia e Maja deve proseguire con le sue uniche forze. Ce la farà?

Stasera in tv 24 ottobre 2020 ecco i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2000, di Silvio Soldini, Pane e tulipani, con Licia Maglietta, Bruno Ganz. Rosalba viene dimenticata dal marito in autogrill. Ma invece di ricongiungersi con la famiglia, va a Venezia, trova un lavoro e fa nuove amicizie. Poi fa ritorno a casa sua.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’azione del 1988, di John McTiernan, Trappola di cristallo, con Bruce Willis, Bonnie Bedelia. Il poliziotto newyorkese John McClane (Bruce Willis) arriva a Los Angeles per trascorrere il Natale con le figlie e la moglie. Quando il grattacielo dove la donna lo aspetta viene occupato da un gruppo di terroristi, McClane dovrà cavarsela da solo, lottando strenuamente contro i criminali.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 1999, di Chris Columbus, L’uomo bicentenario, con Robin Williams. Il ricco Richard Martin acquista un sofisticato robot tuttofare soprannominato Andrew. Ben presto, però, l’automa comincia a rivelare incredibili sentimenti umani.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2000, di David N. Twohy, Pitch Black, con Vin Diesel, Cole Hauser. Costretti a effettuare un atterraggio di emergenza, Fry, il suo equipaggio e un pericoloso criminale in loro custodia se la devono vedere con alcune misteriose e pericolose creature.

Film Paramount e Cine 34

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Marc Forster, Neverland – Un sogno per la vita, con Johnny Depp, Dustin Hoffman. Il commediografo James Barrie sta attraversando un periodo di crisi. Ma l’incontro con Sylvia e i suoi figli cambia tutto. Con il loro aiuto, infatti, scriverà la celebre favola di Peter Pan.

Su Cine 34, alle 21.00, il film western del 1973, di Paolo Cavara, Los Amigos, con Anthony Quinn, Franco Nero. Nel 1834 due amici si recano in Texas, in aiuto del maggiore McDonald, per sventare il golpe del generale Morton e permettere, così, il passaggio della Repubblica agli Stati Uniti.

I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’animazione del 2019, di Greg Tiernan, Conrad Vernon, La famiglia Addams. Durante i preparativi per una riunione di famiglia, la macabra dimora degli Addams viene presa di mira da una presentatrice televisiva che vuole trasformarla per il suo reality show.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film poliziesco del 1973, di Sidney Lumet, Serpico, con Al Pacino, John Randolph, Jack Kemoe. Frank Serpico è un poliziotto entusiasta del suo lavoro. Quando scopre che tra i suoi colleghi regna la corruzione, denuncia il fatto. Ma per lui comincia l’inferno.