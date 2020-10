Tale e Quale Show 23 ottobre, diretta, scaletta, ordine di uscita, campione

Questa sera, venerdì 23 ottobre, Carlo Conti conduce in diretta su Rai 1 la sesta puntata di Tale e Quale Show. Appuntamento cruciale, dal momento che la giuria decreterà il Campione di Tale e Quale Show 10 e quattro concorrenti saranno eliminati. Il varietà proseguirà con il torneo tra i migliori imitatori delle ultime edizioni, fino al 13 novembre. La regia è di Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show puntata 23 ottobre, stasera il campione della decima edizione

Negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma è tutto pronto per scoprire chi sarà il Campione di Tale e Quale Show 10. La vittoria sembra un discorso aperto tra Pago, Barbara Cola e Virginio. Ma anche Carolina Rey è tornata in lizza per un bel piazzamento, dopo la vittoria della scorsa settimana. Più staccata Giulia Sol, comunque vicina alle posizioni che contano.

Mentre, saranno poche le possibilità per Luca Ward, Carmen Russo e Francesco Paolantoni. Infine, Francesca Manzini e Sergio Muniz hanno l’occasione di chiudere in bellezza.

I dieci imitatori si confronteranno esattamente come avvenuto nelle altre puntate. A giudicarli, la giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Poi, la classifica della serata si cumulerà a quella generale e ne verrà fuori il vincitore.

Dalla prossima settimana, invece, i migliori tre uomini e le migliori tre donne di questa edizione passeranno al Torneo. Insieme e loro, i migliori quattro della passata edizione. Al termine delle tre puntate rimanenti, conosceremo anche il nome del Campione di Tale e Quale Show 2020.

Ecco le imitazioni del 23 ottobre, con cui i concorrenti si giocheranno la finale:

Carmen Russo – Madonna

– Madonna Virginio – Bruno Mars

– Bruno Mars Francesca Manzini – Patty Pravo

– Patty Pravo Barbara Cola – Fiorella Mannoia

– Fiorella Mannoia Francesco Paolantoni – Frank Sinatra

– Frank Sinatra Carolina Rey – Elisa

– Elisa Luca Ward – Domenico Modugno

– Domenico Modugno Pago – Bruce Springsteen

– Bruce Springsteen Giulia Sol – Irene Cara

– Irene Cara Sergio Muniz – Mal

Ricordiamo che i protagonisti sono seguiti da quattro Coach: Emanuela Aureli, Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci. mentre, il Maestro Pinuccio Pirazzoli e la sua orchestra accompagnano dal vivo le esibizioni.

La diretta

Carlo Conti inizia la diretta del 23 ottobre con la presentazione della giuria. Quarto giudice della sesta puntata è Gabriele Cirilli. Vista la straordinarietà della serata, ha lasciato la jingle machine, non imita alcun personaggio ed esprime il suo voto esattaemnte come gli altri giudici.

Il conduttore scherza con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, spiegando che hanno provato per tutta la settimana a fare le piroette dei ballerini.

Poi, arriva la classifica generale, più importante che mai.



La prima imitatrice a salire sul palco è Giulia Sol, che imita Irene Cara. Nell’anteprima, si commuove parlando dei colleghi del mondo dei musical, attualmente fermi a causa della pandemia. Dedica a loro l’esibizione.

Canta il grande successo What a feeling, scritto da Giorgio Moroder. Brano lanciato nel celebre film Flashdance e vincitore del premio Oscar.

Come le capita spesso, Giulia Sol è protagonista di un’ottima esibizione, sebbene in alcuni passaggi l’imitazione si perda. In ogni caso, la giuria stravede per lei e la platea le tributa la standing ovation.

A latere, da segnalare che Tale e Quale Show conferma la sua posizione sulla blackface, continuando a rappresentarla.

La seconda esibizione è di Sergio Muniz. Imita Mal, dei Primitives, e canta Pensiero d’amore. Il video introduttivo, fa vedere che durante la settimana si è fatto aiutare simpaticamente da Francesco Paolantoni. Perché Paolantoni si era spacciato da madrelingua gallese, la serà in cui imitò Tom Jones.

Forse esaspera alcuni tratti della sua voce, ma ancora una volta è piuttosto bravo. Loretta Goggi gli regala un suo ‘chapeau’. “Hai fatto un percorso molto bello in questo show”, gli riconosce Giorgio Panariello.

È tra i concorrenti ad aver raccolto meno, rispetto a quanto ha fatto vedere.

Tale e Quale Show 23 ottobre, diretta, Francesco Paolantoni imita Frank Sinatra

Francesco Paolantoni è il terzo imitatore in gara nella puntata del 23 ottobre. Chiude il suo percorso a Tale e Quale Show con l’imitazione di Frank Sinatra. Il comico e attore napoletano ha partecipato principalmente con l’intento di divertirsi e intrattenere il pubblico. Però, ha dimostrato anche di saper migliorare nel corso delle puntate. Soprattutto nel canto, il suo tallone d’Achille. Stasera canta My way.

Somiglianza fisica non proprio azzeccata, ma per il resto interpreta bene il personaggio e il suo modo di stare sul palco. Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Carlo Conti ironizzano sul suo inglese maccheronico, ormai una costante di questa edizione. “Secondo me, sul finale ha stonato per avvicinarsi a Sinatra, sordo ad un’orecchio”, aggiunge Panariello.

Subito dopo, a Tale e Quale Show tocca a Carolina Rey, alle prese con l’imitazione di Elisa. La scorsa settimana ha vinto impersonando Gaia, coronando una partecipazione sempre su buoni livelli. Stasera canta Eppure sentire (Un senso di te).

Partendo dal presupposto che avvicinare Elisa a livello locale sarebbe proibitivo per chiunque, Carolina Rey fa comunque un bel lavoro. Buona sia la somiglianza fisica, sia l’interpretazione e la mimica.

La giuria, oggi particolarmente prodiga di complimenti, le risconosca la bravura. Abituata a freddare il pubblico con le sue batutte improbabili, la Rey saluta a modo suo: “Carlo, perché io mi nutro, tu ti nutri e Frank Si Natra?”.