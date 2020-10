Stasera in tv 27 ottobre 2020. Su Rai 2 la prima puntata della nuova edizione del docu reality Il Collegio. L’informazione è su Rai 3 con #Cartabianca,su Rete 4 con Fuori dal Coro e su La7 con DiMartedì. Di seguito la programmazione completa di stasera.

Stasera in tv 27 ottobre 2020 – programmi Rai

La sesta e ultima puntata della fiction Imma Tataranni sostituto procuratore è in onda dalle 21.20 su Rai 1. Si intitola Dalla parte degli ultimi. Don Mariano chiama Imma di prima mattina, ha urgente bisogno di lei. Ma Pietro si sente male, deve accompagnarlo all’ospedale; così dimentica l’appuntamento. Come se non bastasse, spiando sul cellulare di Pietro mentre è in ospedale, Imma scopre che lui le ha mentito: la sera prima non ha cenato con un collega, ma con una collega…

Su Rai 2 alle 21.20 inizia la quinta edizione del reality Il Collegio. Correva l’anno 1992, durante il quale molti dei genitori dei partecipanti frequentavano la scuola. Le regole, ferree, sono le stesse delle scorse edizioni: niente cellulari, modernità limitate all’anno 1992, obbligo di obbedire alle indicazioni di preside e corpo docente. Chi riuscirà a superare un esame di terza media in pieno stile anni ’90?

Bianca Berlinguer conduce poi su Rai 3 alle 21.20 #Cartabianca. Il programma di approfondimento affronta tematiche di stringente attualità politica, economica e sociale; in compagnia di ospiti in studio o in collegamento.

Stasera in tv 27 ottobre 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 Mario Giordano è in onda con Fuori dal Coro, teatrale e intenso programma di approfondimento politico, economico e di cronaca. Ospiti questa sera Vittorio Feltri, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi, Daniele Capezzone e il virologo Massimo Galli. Inoltre, con Matteo Salvini il conduttore Giordano parla del nuovo DPCM e della situazione economica degli italiani.

Il film di e con Checco Zalone Quo Vado è trasmesso alle 21.21 su Canale 5. Il comico interpreta un ragazzo con che vive con i genitori, eternamente fidanzato (per scelta) e con un posto fisso nell’ufficio provinciale del suo paese. Soddisfatto dallo status quo, è però costretto a cambiare vita quando il governo vara una riforma della pubblica amministrazione, per sfoltire le fila dei lavoratori pubblici.

Italia 1 trasmette dalle 21.20 invece una nuova puntata delle Iene Show, con Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, insieme alle voci della Gialappa’s Band. Fra gli argomenti della puntata, la stretta del governo sulle normative di sicurezza, e le proteste di Napoli e Roma. Trasmesso anche lo scherzo alla cantante Elodie.

I programmi La7, TV8 e Nove

Giovanni Floris conduce su La7 alle 21.15 una nuova puntata del talk DiMartedì. Insieme a professionisti e politici protagonisti dell’attualità, si discute di fatti di cronaca, economia e politica nazionale e internazionale.

Su TV8 è proposto il film Man in Black 2 datato 2002 e diretto da Barry Sonnenfeld. Si tratta del sequel del fortunato Men in Black con lo stesso cast e con protagonista Will Smith. Siamo nel 1978. Nel 1978. Gli Zarthani, una specie aliena, abbandonano il loro pianeta nativo per sfuggire ad un’altra specie malvagia. Quest’ultima voleva impadronirsi di uno dei gioielli più brillanti dell’universo di grande bellezza e potenza: la Luce di Zartha

Invece, NOVE trasmette il film Il Monaco, dalle 21.25. Una pergamena antica contenente il segreto per ottenere formidabili poteri rischia di finire nelle mani sbagliate. Così, l’ultimo erede di una congrega di monaci preposti alla protezione della pergamena deve scegliere il suo successore e addestrarlo.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema Canale 301 alle 21.15 è proposto alle 21.25 il film Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Si tratta di uno spin-off della serie regolare Fast and Furious, con protagonisti i personaggi di Hobbs e Shaw, interpretati da Dwayne Johnson e Jason Statham. L’agente del servizio di sicurezza Luke Hobbs deve collaborare con il suo acerrimo nemico: l’ex agente militare inglese Deckard Shaw. Solo insieme, infatti, possono fermare una pericolosa organizzazione terroristica.

Infine, alle 21.15 su Sky Cinema Canale 315, è trasmesso Gravity, con Sandra Bullock e George Clooney. Il film di fantascienza ha vinto 7 Premi Oscar raccontando la storia di due astronauti costretti a sopravvivere in condizioni critiche, dopo essere stati colpiti da una tempesta di detriti.