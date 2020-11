Stasera in tv 6 novembre 2020. Torna Tale e quale show senza Carlo Conti, colpito dal Covid. Su Canale 5 la quindicesima puntata di Grande Fratello Vip 5. Tornano tutti i programmi del venerdì sera, da Quarto grado a Propaganda live, da Freedom – oltre il confine a Fratelli di Crozza e Bake off Italia Dolci in forno.

Ecco la programmazione completa.

Stasera in tv 6 novembre 2020 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Tale e quale show. Carlo Conti questa sera non guida il programma. Al suo posto una conduzione corale. Prevista la sfida tra i protagonisti dell’ultima edizione e quelli del 2019. Per scoprire il nome del vincitore del torneo bisognerà aspettare il 13 novembre. Le performance sono valutate come sempre dalla giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Governo, Regioni, Comuni, Città metropolitane… chi governa (o chi comanda) oggi nel nostro Paese? E’ una delle domande cui prova a rispondere il programma di informazione e approfondimento condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti: anche oggi lei è a Napoli mentre lui è a Milano.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Dalla Peggy Guggenheim Collection di Venezia, Antonio Aversa, insieme alla direttrice Karole Vail, introduce due documentari dedicati alla scultura. Si parte dal rapporto tra Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen, per arrivare ad Auguste Rodin.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Tra i casi più discussi di questa edizione, la morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, madre e figlio trovati morti nei boschi di Caronia (Messina) lo scorso agosto. I contorni della vicenda presentano ancora molte ombre da chiarire e per questo Gianluigi Nuzzi continua a occuparsene.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini prevede anche questa settimana due appuntamenti, ma dalla fine di novembre la puntata del venerdì potrebbe essere abolita. In ogni caso, questa quinta edizione, premiata dal pubblico di Canale 5 con ascolti in crescita, andrà avanti fino ai primi giorni di febbraio.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Ottava puntata del programma di Roberto Giacobbo che proseguirà fino al 4 dicembre. Un viaggio alla scoperta della natura e della storia. Anche stasera il giornalista ci mostra luoghi difficilmente esplorabili. I siti archeologici vengono riprodotti virtualmente, usando uno scanner 3D.

Programmi La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche stasera Diego Bianchi cerca di affrontare i temi più attuali, coronavirus in testa, con un pizzico di originalità, scegliendo una lettura dei fatti diversa. Lo affiancano l’inseparabile vignettista e autore Makkox e il parterre di opinionisti.

Su Tv8, alle 21.30, il talent culinario Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Secondo appuntamento con il reality di Alessandro Borghese. Le telecamere ci portano oggi a caccia del Miglior ristorante in alta quota della Valle D’Aosta. Il bonus del conduttore viene assegnato alla miglior zuppa.

Su Nove, alle 21.25, Fratelli di Crozza. I fatti di attualità più discussi della settimana vengono rivisitati da Maurizio Crozza che continua ad aggiungere al suo repertorio nuovi personaggi come il cardinale Becciu e Carlo Rovelli alle prese con la fisica quantistica.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Una puntata dedicata allo zucchero: i concorrenti dovranno destreggiarsi con la riproduzione della “Autumn Domme” di Ernst Knam e la “Caramel Cake” di Damiano Carrara. Conduce Benedetta Parodi.

Stasera in tv 6 novembre 2020 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Jeff Nichols, Loving – L’amore deve nascere libero, con Joel Edgerton, Ruth Negga. La vera storia dei coniugi Loving, lui bianco e lei nera, divenuti celebri in America negli Anni ’50 per essersi battuti contro la Virginia per difendere i loro diritti.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2009, di Justin Lin, Fast & Furous – Solo parti originali, con Vin Diesel, Paul Walker. Un asso delle corse automobilistiche clandestine e un agente federale dimenticano i rancori del passato e uniscono le forze per dare la caccia a un boss del narcotraffico.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Changeling, con Angelina Jolie, John Malkovich. Anni ’20: Christine, una ragazza madre, ritorna dal lavoro e scopre con orrore che suo figlio è sparito. Cinque mesi dopo la polizia le consegna un altro bambino. Lei protesta, ma…

Film sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2015, di Jason Bateman, La famiglia Fang, con Nicole Kidman, Jason Bateman. Diventati adulti, i fratelli Annie e Baxter Fang hanno preso le distanze dai genitori, due eccentrici artisti. Ma quando questi ultimi scompaiono nel nulla si mettono sulle loro tracce.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2009, di Roland Emmerich, 2012, con John Cusack, Amanda Peet. Nel 2012 le potenze mondiali si preparano ad affrontare la distruzione naturale della Terra. Lo scrittore Jackson Curtis intuisce la tragedia e cerca di mettere in salvo i figli.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Robert Budreau, Rapina a Stoccolma, con Noomi Rapace, Ethan Hawke. Un uomo vestito da Capitan America irrompe con un mitragliatore in una banca. Tra lui e uno degli ostaggi si sviluppa a poco a poco una mutua comprensione. Da una storia vera.