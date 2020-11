Questa sera, 5 novembre, alle 22.45 su Rai 1 è in onda la seconda puntata di AmaSanremo. Il programma dura solamente un’ora ed è trasmesso simultaneamente anche su Rai Radio 2, condotto da Amadeus in tv, e da Ema Stokholma in Radio.

L’ospite speciale di questa sera che racconta la sua esperienza al Festival di Sanremo, è Rocco Hunt, vincitore del premio Nuove Proposte al Festival del 2014.

Con Amadeus sono presenti in studio Riccardo Rossi e i quattro giurati Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù. A loro spetta il compito di valutare le esibizioni con un voto da 1 a 10, che viene sommato alle valutazioni della commissione musicale di Sanremo e al Televoto da casa. Alla fine, solo due concorrenti approdano automaticamente alla finale del 17 dicembre che decreta i cantanti esordienti del Festival di Sanremo, sezione Giovani.

AmaSanremo 29 ottobre 2020, i 16 cantanti ancora in gara

I 16 artisti ancora in gara di AmaSanremo e le rispettive canzoni originali presentate sono:

Alioth – “Titani”,

– “Titani”, Avincola — “Goal!”

— “Goal!” Thomas C heval – “Acqua Minerale”

C – “Acqua Minerale” Chico – “Figli Di Milano”

– “Figli Di Milano” Davide Shorty – “Regina”

– “Regina” Folcast – “Scopriti”

– “Scopriti” Galea – “I Nostri 20”

– “I Nostri 20” Gaudiano – “Polvere Da Sparo”

– “Polvere Da Sparo” Hu – “Occhi Niagara”

– “Occhi Niagara” I desideri – “Lo Stesso Cielo”

– “Lo Stesso Cielo” Le larve – “Musicaeroplano”

– “Musicaeroplano” Murphy – “Equilibrio”

– “Equilibrio” Nova – “Giovani Noi”

– “Giovani Noi” Scrima –“Se Ridi”

–“Se Ridi” Sissi – “Per Farti Paura”

– “Per Farti Paura” Greta Zuccoli – “Ogni Cosa Sa Di Te”

Si esibiscono nella puntata odierna Scrima, Greta Zuccoli, Le Larve, Thomas Cheval.

AmaSanremo 5 novembre 2020, le prime esibizioni

Inizia la seconda puntata, e vengono subito ricordati i numeri da contattare per inviare messaggi al programma, e per il televoto. L’ospite speciale di questa sera, Rocco Hunt, entra poi subito in studio per dare il benvenuto agli artisti emergenti che stanno per esibirsi.

Iniziano le esibizioni: il primo concorrente che sale sul palco è Thomas Cheval. Il suo brano si intitola Acqua Minerale.

Luca Barbarossa si complimenta per il coraggio espressivo del pezzo. Ma “L’esecuzione non è stata impeccabile. Devi lavorare sulla tua sicurezza”. Il voto di Barbarossa è un 7. Morgan non è d’accordo, l’esibizione gli è piaciuta molto. Il voto attribuito da Morgan è un 10. “Ti trovo disturbante in senso positivo. Il tuo ritornello è in odore di tormentone” afferma Beatrice Venanzi prima di attribuire il suo 7. Infine, Piero Pelù afferma che “da stasera avrò la febbre da Cheval”: anche per lui l’esibizione è da 10. Il totale per Cheval è 34 punti.

Poi è la volta di Greta Zuccoli, la seconda concorrente. Il titolo del brano di Greta è Ogni Cosa Sa Di Te.