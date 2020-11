Nuovo appuntamento con Melaverde domenica 22 novembre. I due conduttori Ellen Hidding e Vincenzo Venuto sono ancora una volta in giro per l’Italia alla ricerca delle eccellenze agro alimentari del nostro Paese. Vediamo quali sono le tappe del loro viaggio.

Melaverde 22 novembre in provincia di Brescia

Questa settimana Melaverde accompagna i telespettatori in un viaggio in provincia di Brescia. Siamo tra la Valle Camonica e la bassa bresciana per presentarci la storia di due famiglie che hanno portato avanti le proprie tradizioni creando due realtà oggi straordinarie.

Il primo incontro è con due fratelli che, dopo aver accettato in eredità lo storico vigneto del nonno, non si sono fermati. Ed hanno creato una vera cantina recuperando alcune storiche strutture e vigneti ormai perduti. Hanno così riportato la viticoltura in valle Camonica.

Melaverde incontra poi un’altra famiglia che alla fine degli anni 70 lasciò la Costiera Amalfitana per aprire una piccola locanda nella bassa bresciana. Qui servivano solo pizza e anelli di calamari. Col tempo Salvatore e mamma Caterina hanno insegnato ai bresciani la loro tradizione.

E oggi il “Delfino” è un ristorante rinomato per i suoi squisiti piatti di pesce e non solo.