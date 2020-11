Domenica In è in onda domenica 22 novembre con ospiti in presenza e in collegamento. Il contenitore festivo di Rai 1 è giunto all’undicesima puntata della stagione 2020 / 2021. L’appuntamento è alle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone Mara Venier.

Domenica in tra gli ospiti del 22 novembre, i protagonisti di Ballando con le stelle

La puntata di Domenica in del 22 novembre si apre con un ampio spazio dedicato ai protagonisti di Ballando le stelle. Solo poche ore prima, sabato 21 novembre, si è conclusa l’edizione 2020 del dance show di Rai 1. Mara Venier dedica la parte iniziale del suo programma ad un talk sul programma appena concluso con molti dei protagonisti. Ci sono in collegamento i quattro giudici: Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. In collegamento anche la presidente Carolyn Smith. Non manca, naturalmente la coppia vincitrice della 15esima edizione di “Ballando”.

E, tra i personaggi salienti, i telespettatori incontrano anche Alessandra Mussolini e Mikael Fonts naturalmente in collegamento. Inoltre Costantino della Gheradesca e altri ballerini che si collegano a sorpresa.

Elena Sofia Ricci presenta il Tv movie sulla Montalcini

L’attrice Elena Sofia Ricci è in studio per presentare la nuova fiction di Rai1 Rita Levi Montalcini che viene trasmessa il prossimo 26 novembre. Una sola puntata in cui ci si sofferma sul periodo successivo alla conquista del Premio Nobel per la Medicina nel 1986. La scoperta scientifica della protagonista, l’Ngf, Nerve growth factor viene affrontata con un evento immaginario ideato dagli sceneggiatori: la guarigione di una giovane violoncellista che rischiava di restare cieca.

Gli altri ospiti di Domenica in 22 novembre

Tra gli altri ospiti ci sono Ricky, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi. I tre figli di Ugo Tognazzi sono in collegamento per ricordare il loro papà al quale hanno dedicato un libro dal titolo “Ugo: la vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio” edito da Rai-Libri. Manca solo Thomas assente per motivi di lavoro.

Per la musica, interviene in studio il cantautore Fabrizio Moro che ha appena pubblicato un nuovo album dal titolo Canzoni d’amore nascoste. Con la sua chitarra si esibisce in un medley dei suoi successi.

Spazio informazione con Matteo Bassetti e Bruno Vespa

Per lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, interviene il prof. Matteo Bassetti, infettivologo e autore del libro Una lezione da non dimenticare. Lo presenta al grande pubblico domenicale raccontando quanto sia importante prendere atto degli errori commessi durante la pandemia.

Il medico si collega da Genova per fare il punto sulla situazione in Italia in merito ai contagi da Coronavirus.

In studio anche il giornalista Bruno Vespa.

La regia è di Flavia Unfer.

Domenica in è fruibile anche in streaming su RaiPlay.