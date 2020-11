Stasera in tv 22 novembre 2020. Inizia la nuova serie di Rai 1 con Anna Valle e Claudio Gioè. Sei puntate in onda domenica e lunedì, per tre settimane. Tornano i talk della domenica sera. Ecco la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 22 novembre 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.15, la fiction Vite in fuga. Due episodi. Il primo s’intitola 6 mesi prima. Claudio (Claudio Gioè), dirigente di un istituto bancario travolto da uno scandalo, viene accusato ingiustamente dell’omicidio di un collega. Nello stesso tempo, la moglie Silvia (Anna Valle) e il figlio Alessio ricevono strane minacce. In loro aiuto arriva un ex agente segreto.

A seguire, Ortisei. La famiglia Caruana comincia una nuova vita sotto mentite spoglie a Ortisei, in Alto Adige. Ora si chiamano Marasco: Claudio si fa chiamare Giorgio, Silvia è Anna, Ilaria si fa chiamare Matilde, mentre il nuovo nome di Alessio è Lorenzo. Sono momenti difficili per tutti, in particolare per i ragazzi, che hanno dovuto abbandonare amici e amori.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Nel cast fisso del popolare talk show di Fabio Fazio si alternano, di stagione in stagione, comici e opinionisti, ma Filippa Lagerback è l’unica presente ininterrottamente da 15 anni. Il suo debutto risale all’aprile del 2005, quando prese il posto di Ilary Blasi. Luciana Littizzetto arrivò qualche mese dopo.

Su Rai 5, alle 21.15, Concerto OSN. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai esegue, tra gli altri, il concerto per pianoforte e orchestra “Tre quadri” di Francesco Filidei, tra i compositori italiani viventi più apprezzati al mondo. Dirige Tito Ceccherini, con il pianista Maurizio Baglini.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. La cronaca rosa e il GF Vip offrono a Barbara d’Urso e ai suoi autori gli spunti per la maggior parte dei segmenti che compongono ogni puntata. Il resto è occupato dalla politica e dalla stretta attualità, in particolare dall’emergenza Covid-19 che continua a mettere sotto pressione il sistema sanitario.

Programmi La7, Tv8 e Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Massimo Giletti racconta l’attualità cercando sempre uno spunto sorprendente: come l’intervista dell’8 novembre scorso all’ex commissario della sanità calabrese, Cotticelli. L’hanno vista 1.859.000 telespettatori per uno share del 6,7%.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Gran finale per la 9° edizione del talent culinario che vede in giuria Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Sono quattro i semifinalisti, ma solamente tre potranno contendersi la vittoria in finale.

Su Nove, alle 21.25, L’omicidio Varani. Il 5 marzo 2016 i Carabinieri di Roma rinvengono il corpo senza vita di Luca Varani, un ragazzo di 23 anni ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato. La vittima ha un coltello conficcato nel torace e presenta segni di tortura. Perché è stato ucciso?

Stasera in tv 22 novembre 2020 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Pif, In guerra per amore, con Pif, Miriam Leone. New York, 1943: il palermitano Arturo vorrebbe sposare la conterranea Flora, ma lei è già promessa. Si arruola così nell’esercito per andare in Italia e incontrare il padre della ragazza.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1978, di Sergio Corbucci, Pari e dispari, con Terence Hill, Bud Spencer. Per sgominare una banda di allibratori, i vertici della polizia affidano il caso al guardiamarina Johnny Firpo (Terence Hill). Ma il detective non conosce il mondo delle scommesse, così chiede aiuto al camionista Charlie (Bud Spencer), per anni frequentatore dei tavoli verdi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2015, di Colin Trevorrow, Jurassic World, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Costa Rica. Il parco a tema costruito da John Hammond è diventato un resort di successo. Alla ricerca di nuove attrazioni, gli scienziati hanno creato così un dinosauro incrociando il Dna del T-Rex con quello di altri pericolosi predatori, ma l’addestratore Owen Grady (Chris Pratt) non è d’accordo.

Film Mediaset 20, Iris, Paramount

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Sylvester Stallone, John Rambo, con Sylvester Stallone, Julie Benz, Paul Schulze. L’ex marine Rambo vive ora in Thailandia. Quando i membri di una missione umanitaria gli chiedono aiuto per raggiungere la Birmania, rifiuta. Cambierà però idea.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1992, di Mick Jackson, Guardia del corpo, con Kevin Costner, Whitney Houston. Frank, ex bodyguard del presidente degli Stati Uniti, accetta un nuovo incarico: proteggere Rachel Marron, una famosa rockstar che viene perseguitata da un maniaco.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1996, di Anthony Minghella, Il paziente inglese, con Ralph Fiennes. Toscana, Seconda Guerra Mondiale. Un’infermiera accudisce un uomo sfigurato e in fin di vita dopo un incidente aereo. Lui le racconta il suo grande amore per Katherine.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Bart Layton, American animals, con Evan Peters, Barry Keoghan. Spencer e Warren, amici e studenti universitari, pianificano il furto di un prezioso volume conservato nella biblioteca dell’ateneo. Ma li attende una serie di imprevisti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film musical del 1978, di Randal Kleiser, Grease – Brillantina, con Olivia Newton-John, John Travolta. Danny ama la dolce Sandy, ma finge indifferenza per non sfigurare con gli amici e non perdere la sua fama di rubacuori. La ragazza, però, non si dà per vinta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 1999, di John McTiernan, Gioco a due, con Pierce Brosnan, Rene Russo. Il miliardario Thomas Crown ruba un quadro dal Metropolitan di New York. Catherine Banning, investigatrice dell’assicurazione, cerca di incastrarlo ma s’innamora di lui.