Discovery Italia ha aperto i casting per la prima stagione di Naked Attraction Italia. Il nuovo programma, prodotto da Stand by me, potrebbe debuttare già in primavera e sarà fruibile su DPlay plus, la piattaforma streaming a pagamento di Discovery. Successivamente arriva sul Canale free NOVE. I protagonisti del dating show si presentano completamente senza veli.

Naked Attraction Italia, quando inizia

La data di inizio di Naked Attraction Italia non è ancora stata stabilita. E non è stato reso noto il nome del conduttore. Ma nel frattempo vi spieghiamo come si articola il programma.

Durante la puntata il protagonista di turno si presenta completamente vestito. Invece, i potenziali partner, completamente nudi, sono rinchiusi in alcune cabine colorate. Il format consiste nella graduale scoperta del corpo dell’altro. Si inizia dai piedi per poi giungere fino al volto. Il concorrente deve analizzare i dettagli fisici di ogni sconosciuto. E deve scartare chi non rispecchia i propri gusti personali.

Al termina della selezione, deve pronunciare una frase significativa che permette all’altro di comprendere che è stato individuato come favorito. Solo a quel punto anche il protagonista si denuda per ascoltare il verdetto. Se il partner misterioso ricambia l’interesse, la coppia organizza il primo appuntamento.

Naked Attraction, format nato in Inghilterra

Il format Naked Attraction è nato in Inghilterra ed è già giunto alla settima edizione iniziata lo scorso 10 novembre. Il programma, condotto da Anna Clare Richardson, ha debuttato su Channel 4 nel 2016.

Molti telespettatori ne hanno chiesto più volte la sospensione a causa della nudità integrale presente. Ma l’Ofcom, l’autorità competente inglese che vigila sui contenuti televisivi, ha ritenuto che Naked Attraction può continuare ad essere trasmesso. La motivazione risiede nel fatto che non contiene alcun tipo di attività sessuale.

Infatti l’intento del dating show è di raccontare l’attrazione che può scattare tra due persone senza filtri e senza alcun tipo di pregiudizio, né razziale né fisico. Inoltre i protagonisti non devono rispecchiare i canoni di bellezza imposti nella società contemporanea, sempre più orientata verso la perfezione estetica.

Si sono infatti presentate persone con qualche chilo di troppo ed alcune donne che hanno scelto di non depilarsi. Ha partecipato anche un concorrente che indossava una protesi, a sostituzione di un arto.

Come partecipare ai casting

Attualmente sono aperti i casting di Naked Attraction Italia. Il requisito fondamentale per chi voglia partecipare al dating show è di essere disposti ad andare in onda completamente senza veli.

I candidati devono avere un’età compresa tra i 19 e i 45 anni, di qualsiasi nazionalità, genere ed orientamento sessuale. Non sono richieste particolari caratteristiche fisiche.

Per poter partecipare è necessario inviare una mail a [email protected] o telefonare al numero 06 83535001. La produzione ricontatta successivamente le persone selezionate per un provino.

Le registrazioni di Naked Attraction Italia si terranno a Roma nei mesi di dicembre e gennaio. L’impegno richiesto è di una sola giornata. E’ previsto un compenso. E, per chi vive fuori Roma, anche vitto e alloggio. Inoltre per i limiti logistici imposti dalle restrizioni per l’emergenza sanitaria, chi abita fuori dal Lazio, potrà sostenere il provino via Skype. Attualmente si sono già presentati molti candidati.Tra questi anche Sarah Slave, attrice hard.