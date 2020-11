Il Paradiso delle Signore 5 propone prossimamente il ritorno di Marta. La serie continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15.45. Le tante linee narrative, recentemente, si sono allargate con l’innesto di nuovi personaggi e con differenti sviluppi sentimentali. Ma anche con alcuni clamorosi ritorni. Vi proponiamo una serie di anticipazioni sui principali personaggi e vi anticipiamo un atteso rientro.

Il triangolo Gabriella, Cosimo e Salvatore

Uno snodo importante e significativo del Paradiso delle Signore 5 è il rapporto tra Cosimo e Gabriella, ovvero i “cosimella”,come sono stati ribattezzati suo social.

I due sono attualmente fidanzati. Gabriella però mostra chiaramente di non aver mai dimenticato Salvatore. E lo stesso accade per il proprietario della caffetteria del Paradiso delle Signore. Vi anticipiamo che per adesso continua a restare in piedi il fidanzamento tra Cosimo e Gabriella. Ma Salvatore sarà sempre presente per Gabriella ogni volta che lei si trova in difficoltà. Riuscirà a darle il coraggio per andare avanti fino a quando però non accade un altro colpo di scena.

Rocco, Maria e Irene

Un’altra love story, che è ancora in embrione, riguarda i personaggi di Rocco Amato (Giancarlo Commare) e Maria Puglisi (Chiara Russo). La giovane Puglisi è chiaramente innamorata di Rocco. Ma lui non si decide ancora a dichiararsi. E quando sta per prendere il coraggio, si intrufola sempre la Venere Irene che si diverte a fare veri e propri dispetti, soprattutto a Maria che la ricambia con un atteggiamento di sufficienza e nonchalance. La ragazza cerca cioè di non cadere mai nella trappola della Venere molto furba e non nasconde di avere un debole per Rocco.

Il Paradiso delle Signore 5, il ritorno di Marta Conti

Marta Conti, la moglie di Vittorio, torna presto ne Il Paradiso delle Signore 5. Attualmente la giovane signora si trova ancora in America per seguire un corso prestigioso di fotografia. Marta infatti è sempre stata appassionata del settore ed ha accettato immediatamente l’offerta di una importante agenzia statunitense di frequentare una scuola altamente specializzata. L’attrice che la impersona, ovvero Gloria Radulescu, torna sul set agli inizi di dicembre. Rivedremo dunque Marta a Il Paradiso delle Signore, nelle prime puntate di gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore 5 il futuro di Stefania Colombo

Possiamo anticiparvi, a proposito della nuova Venere, Stefania Colombo, che il suo futuro non è con Federico. La ragazza infatti si accorgerà che la sua infatuazione per il giovane Cattaneo è soltanto un capriccio giovanile. Invece si avvicinerà sempre di più a Pietro Conti.Con risvolti inaspettati e soprattutto con grande meraviglia della zia Ernesta.