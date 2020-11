Il silenzio dell’acqua 2 inizia questa sera su Canale 5 con la prima puntata. La serie torna con quattro nuovi episodi su Canale 5 in prima serata a partire da venerdì 27 novembre.

La regia è firmata da Pier Bolloni e nel cast ci sono Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La prima stagione era andata in onda nella primavera 2019 ed aveva conquistato anche un discreto successo di pubblico.

La seconda stagione riprende da dove si era interrotta la prima.

Il silenzio dell’acqua 2 – trama prima puntata

La trama della seconda stagione riprende da dove si era conclusa la prima. I due protagonisti principali sono Luisa Ferrari e Andrea Baldini interpretati rispettivamente da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Concluso drammaticamente il caso a cui hanno dovuto lavorare Luisa Ferrari e Andrea Baldini nella prima stagione, inizia una nuova avventura non meno drammatica per i due poliziotti. Infatti la trama della seconda stagione è incentrata proprio su un nuovo caso da risolvere che si presenta non meno intricato del primo.

Innanzitutto lo spazio temporale che passa tra la prima e la seconda stagione è di un anno preciso. E ancora una volta le vicende personali e professionali dei due protagonisti si intrecciano. Intanto si parte da un nuovo sconvolgente e misterioso delitto sul quale i due protagonisti sono chiamati ad indagare.

Luisa ritorna a Castel Marciano, il piccolo paese immaginario nel quale si svolgono le vicende raccontate. Qui Andrea vive ancora con la compagna Roberta e Matteo il figlio della stessa Roberta. Nel corso del breve soggiorno Luisa incontra per caso una bimba Giulia di soli 6 anni. La piccola sta vagando disperatamente da sola nel bosco. Sta fuggendo dalla propria abitazione dove sono stati uccisi la madre e il fratello. I loro nomi sono Sara Visentin e Luca Liverani. I due sono morti in maniera differente. Sara è stata accoltellata brutalmente, il giovane Luca è stato giustiziato con un colpo di pistola.

L’incontro con Giulia

Quando Luisa incontra la piccola Giulia, la bimba è completamente scioccata e non riesce neanche a parlare per il trauma subito.

Luisa, commossa da quanto sta vedendo, decide di occuparsi della bambina. E cerca di instaurare con lei un rapporto di fiducia. Sarà questa la base da cui partire per cercare indizi sull’assassino. I primi sospetti cadono subito sull’ex marito di Sara, Rocco Liverani.

Peraltro Rocco è un pugile che ha un carattere molto violento per cui sembra il colpevole adatto per gli inquirenti. Vi si aggiunga che dopo la separazione da Sara, Rocco Liverani era stato privato della custodia dei figli. Questo evento lo aveva indispettito. E probabilmente cercava di vendicarsi.

Il padre di Rocco, Salvatore, gli fornisce un alibi. Ma Luisa e Andrea non cadono nella trappola. La posizione di Rocco si aggrava quando i due poliziotti protagonisti scoprono che ha avuto un amante.

Dove è ambientata la serie

La fiction di Canale 5 è ambientata nel paesino immaginario di Castel Marciano. Il piccolo centro è stato ricostruito nei pressi di Trieste, in particolare tra Muggia e Duino che sono tra i borghi più belli di tutto il Friuli Venezia Giulia. Alcune scene sono state girate anche in Slovenia.

Ricordiamo che nel cast c’è anche Giulio Maria Corso, marito di Federica De Benedittis ovvero la Roberta del Paradiso delle Signore.

Il cast de Il silenzio dell’acqua 2

