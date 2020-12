Nella scatola nera arriva da lunedì 7 dicembre 2020 in esclusiva su Amazon Prime Video. La nuova serie crime è composta da 8 episodi ognuno della durata di 40 minuti.

Nella scatola nera su Amazon Prime Video regia, protagonisti, dove è girato

La serie è diretta da Elia Castangia. Alessandro Betti è l’ideatore.

Gli otto protagonisti che raccontano l’intricata vicenda dal proprio punto di vista sono Tobia (Alessandro Betti), Marta (Marta Zoboli), Antonio (Antonio Ornano), Enzo (Enzo Paci), Valentina (Ilaria Serantoni), Chiara (Marial Bajma Riva) e Luca (Luca Cesa), salvato in extremis dall’avvelenamento da monossido di carbonio dopo un periodo in terapia intensiva e privo di memoria. Inoltre ci sono l’ispettrice Matilde Di Malta (Clara Terranova), impegnata a svelare le bugie e i segreti dei membri della compagnia teatrale. Tra le new entry del cast anche Pia Engleberth, Vincenzo Albano, Alessandro Baldi, Luca Klobas.

Nella scatola nera è prodotta da Roberto Bosatra per ZEN Europe che nasce dall’iniziativa imprenditoriale e artistica di Roberto Bosatra. Il quale, negli ultimi 20 anni, ha firmato la produzione di alcuni più importanti show di intrattenimento comico come Zelig, Zelig off, Checco Zalone show, Buona la prima, Brignano con la O e dei film di Ale e Franz e Giovanni Vernia Mi fido di te, Ti stimo fratello e La terza stella.

Prendendo spunto dal finale della comedy-crime di successo “Scatola nera”, fruibile un anno fa sempre su Amazon Prima Video, questa nuova produzione è un vero esperimento di storytelling.

Si vira la narrazione verso nuovi luoghi, fisici e psichici, nuovi intrecci e nuovi misteri. Si presenta una trama indipendente e originale rispetto al predecessore e nuovi ingressi nel cast, fra cui Clara Terranova nel ruolo dell’ispettrice Matilde Di Malta e le guest star Alessandro Besentini e Francesco Villa (Ale e Franz).

La trama della serie

La storia raccontata tra la prima e la seconda stagione si ricollega perfettamente. Al termine di un rappresentazione teatrale c’è stato un incidente. Due attori sono intossicati da monossido di carbonio, uno, Luca, si trova in fin di vita, l’altra, Monica, morta.

Ma è stato solo un caso, un incidente, oppure si tratta di un omicidio? I telespettatori lo scoprono puntata dopo puntata. Ma, come abbiamo detto, la serie ha una caratteristica. Ogni episodio racconta la vicenda secondo il punto di vista di ciascuno degli otto protagonisti.

Tra questi, anche quello del capocomico, Tobia.

Inoltre grazie all’utilizzo di una Canon EOS C500 Mark II dotata di sensore Full Frame da 6K e ottiche Sumire Prime, Nella scatola nera propone una modalità di racconto a otto voci. Una per protagonista: ognuno degli 8 episodi mostra infatti gli 8 punti di vista differenti per ripercorrere i 18 giorni successivi alla tragedia. Ciascun episodio vive inoltre su due livelli temporali differenti: il flashback che ripercorre i giorni successivi al tragico evento e il presente in cui si svolgono gli interrogatori alla centrale.