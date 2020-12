Stasera in tv 11 dicembre 2020. Continua il programma canoro dedicato agli over 60: questa sera si concludono le blind audition. Tornano i programmi del venerdì sera Quarto grado e Propaganda live. Ecco la programmazione completa delle reti pubbliche, private, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 11 dicembre 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, lo show The Voice Senior. “Ma dove eravate? Dove siete stati tutto questo tempo?”. Sono frasi ricorrenti nella gara musicale riservata agli ultrasessantenni condotta da Antonella Clerici. Del resto “il talento a volte non basta”, spiega lei. “Serve anche l’occasione, bisogna trovarsi al posto giusto nel momento giusto. La vita è destino”.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Gli ascolti restano bassi ma il talk di Raitre continua a fare notizia. E’ successo ancora il 20 novembre, quando Francesca Romana Elisei ha annunciato che la Rai aveva cancellato all’ultimo momento la partecipazione del senatore Nicola Morra per le sue dichiarazioni sulla Calabria e Jole Santelli.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Tomaso Montanari illustra tre opere di Tiepolo dove le figure e gli oggetti vivono in una relazione stretta il loro rapporto con la luce. Segue il documentario “Ettore Spalletti. Così com’è” dedicato a uno dei più grandi nomi dell’arte contemporanea.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. La vicenda che vede protagonista l’imprenditore Alberto Genovese, arrestato il 7 novembre a Milano con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne, continua a tenere banco nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma stasera si parlerà anche di tanti altri casi.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Con la conduzione di Alfonso Signorini, questa sera assisteremo a nuove dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo prosegue il suo viaggio sull’imponente Freedom-Truck e la carovana di auto, van, furgoni, camper verso i luoghi più interessanti dell’Italia e del mondo. Alcuni siti archeologici sono stati riprodotti virtualmente usando uno scanner 3D. Il programma proseguirà fino al 18 dicembre.

Programmi La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Attualità, approfondimenti, interviste, ma anche musica, satira e uno sguardo irriverente verso i social media e la stampa: è questo il cocktail che ha sancito il successo del programma che vede al timone Diego “Zoro” Bianchi.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Si concludono stasera gli appuntamenti live con lo show di Maurizio Crozza. Dalla settimana prossima andrà in onda il meglio della stagione. Tra le parodie ricorrenti il ministro Roberto Gualtieri e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Junior Bake Off Italia. Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, per la prima volta insieme in tv, conducono la nuova edizione del talent che vede in sfida otto piccoli aspiranti pasticcieri. A giudicare le loro creazioni sono Ernst Knam e Damiano Carrara.

Stasera in tv 11 dicembre 2020 i film in onda

Su Raidue, alle 21.20, il film commedia del 2018, di Gianni Zanasi, Troppa grazia, con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston. Lucia (Alba Rohrwacher) è una geometra dalla vita tormentata che però svolge il suo lavoro con grande zelo. La sua esistenza viene sconvolta da un evento incredibile: mentre sta esaminando un terreno su cui un imprenditore vorrebbe costruire un centro commerciale, un giorno le appare la Madonna.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di George C. Wolfe, Qualcosa di buono, con Hilary Swank. La vita perfetta di Kate viene stravolta quando le viene diagnosticata la SLA. Nella ricerca di un assistente, s’imbatte nella studentessa Bec: Tra loro nascerà una splendida amicizia.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’animazione del 2012, di G. Tartakovsky, Hotel Transylvania. Per festeggiare il 118° compleanno della figlia Mavis, Dracula invita nel suo resort gli amici di sempre, da Frankenstein al Lupo Mannaro. Ma tutto si complica con l’arrivo di Jonathan, un giovane umano.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Aleksander Bach, Hitman: Agent 47, con Rupert Friend. Dieci dopo la scomparsa dello scienziato Litvenko, qualcuno vuole riprendere il suo progetto: creare un esercito di killer geneticamente modificati. L’agente 47, però, non ci sta.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1992, di e con Clint Eastwood, Gli spietati. Un cowboy sfregia una prostituta, ma lo sceriffo del paese si rifiuta di arrestarlo. Le amiche della donna, stanche dei soprusi, assoldano l’ex pistolero Willy Munny per dare la caccia all’uomo.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 2003, di Steve Carr, L’asilo dei papà, con Eddie Murphy, Steve Zahn. Dopo aver perso il lavoro, i pubblicitari Charlie e Phil non riescono più a pagare la costosa retta della scuola privata dei figli. Decidono allora di aprire un loro asilo nido.

I film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Ferzan Ozpetek, Mine vaganti, con Riccardo Scamarcio, Daniele Pecci, Ennio Fantastichini, Paola Minaccioni. Tommaso ha deciso: durante il pranzo di famiglia rivelerà a tutti di essere gay. Ma il fratello lo anticipa con la stessa notizia e al papà viene un infarto. La famiglia piomba nel caos.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1998, di Martin Campbell, La maschera di Zorro, con Antonio Banderas. Ormai anziano, Zorro individua nel giovane ladro Alejandro il suo successore. Decide allora di addestrarlo nell’arte della scherma per fermare il perfido don Rafael Montero.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Paul Feig, Un piccolo favore, con Anna Kendrick. Stephanie è una vedova che vive nel Connecticut dove fa la blogger. Quando la sua migliore amica Emily scompare, Stephanie decide di avviare un’indagine personale scavando nel suo passato.