Questa sera, 7 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del GF Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Selvaggia Roma, Giulia Salemi, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio.

Gf Vip 5 puntata 11 dicembre – ingresso dei nuovi concorrenti

Inizia il programma. Nella Casa del Gf Vip è arrivato il Natale, ma non si sono placate le tensioni. Dayane e Rosalinda sono sempre più distanti dal gruppo. Alfonso mostra ai vip un video in cui parlano del duo in maniera negativa. Andrea e Stefania, in particolar modo, ritengono che Rosalinda si stia facendo influenzare da Dayane.

“Non ho parole” – commenta Rosalinda, specificando che in maniera inconscia è possibile che ci siano stati dei condizionamenti da parte di Dayane, ma che non è capitato solo a lei.

Poco prima della puntata la Mello si è confrontata con Stefania e pare ci sia stata un’intesa, ma la Elia trova che siano gesti “patetici” e “sospetti”. Tommaso apprezza il loro essere rivoluzionarie, ma ritiene che i loro atti dirompenti non dovrebbero essere seguiti da momenti di vittimismo.

Gf Vip 5 puntata 11 dicembre – Stefania vs Contessa De Blanck

Si passa a parlare di Stefania, che si è sentita profondamente incompresa ed è entrata in crisi. Dopo il duro scontro con la Contessa, avvenuto la scorsa settimana, la Orlando si trova stasera faccia a faccia con lei. “Sto vedendo come ti stati muovendo nella casa. Sei una bravissima giocatrice. Fuori dalla Casa non so” – afferma Patrizia. Stefania le ribadisce la sua stima. Pupo e la Elia intervengono perchè trovano ci sia incoerenza tra questa “sviolinata” e la sfuriata della scorsa puntata. “Non mi potete far passare per quella che non sono” – dice la Contessa.

Momento televoto: la prima vip salva è proprio Stefania Orlando.

Gf Vip 5 puntata 11 dicembre – il dolore di Cristiano

Il Natale è un periodo bellissimo dell’anno, ma per alcuni significa solitudine e sofferenza. Cristiano vive questa festività con dolore da quando ha perso sua mamma sedici anni fa. “Sono venuto qui per dare allegria e mi dispiace farmi conoscere sotto questo aspetto. Da quando è morta mia madre ogni anno il 10 del mese partivo e andavo via. Penso sempre a mia madre ed agli altri che non ci sono più” – racconta.