Escluso dalla giuria di Sanremo giovani, Morgan ha innescato una serie di polemiche contro Amadeus. Chi ha seguito la serata finale di Sanremo giovani ha notato l’assenza dell’ex front man dei Bluvertigo. Ed ha ascoltato Amadeus leggere un comunicato ufficiale.

Morgan escluso dalla giuria Sanremo giovani, il comunicato

Il comunicato letto dal conduttore e direttore artistico della kermesse canora 2021 è il seguente:

Inseguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati.

E così è accaduto.

Ma che era successo precedentemente?

Bisogna fare qualche passo indietro quando si era sparsa la voce della presenza nel cast dei Big di Sanremo 2021 di Bugo e non di Morgan.

L’artista all’anagrafe Marco Castoldi, aveva detto:

“Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole e scorretta che io abbia mai subito nella vita. Va bene non essere meritocratici ma offendere così gravemente una persona come me, meritevole e disponibile sarebbe una cosa gravissima sia da un punto di vista umano che professionale”.

E poi ha continuato

“Se è vero è di uno squallore inqualificabile. Se non fosse stato per me lo scorso festival sarebbe passato del tutto inosservato, grazie a me questi signori hanno guadagnato svariati milioni di euro sull’audience e io non ho preso un euro.Ma se Amadeus, che a me sta simpatico, dovesse preferire Bugo per il 2021, a me automaticamente diventerebbe antipatico. Sarebbe osceno se facesse una cosa del genere”

Bugo è nel cast di Sanremo 2021 e Morgan no.

Immediata la reazione della Rai che ha risposto con il comunicato che vi abbiamo riportato.

La polemica di Morgan sui social

Marco Castoldi, però, ha innescato una furiosa polemica sui suoi social. In particolare su Instagram.

Ha scritto che Amadeus gli aveva assicurato la presenza nel cast del Festival numero 71. E che gli aveva anche detto di essere riconoscente per il successo del 2020, quando era in gara proprio con Bugo. Ricordiamo che Bugo abbandonò il palcoscenico nella penultima sera del festival dopo che Morgan aveva cantato il testo del brano, modificando alcuni versi con critiche nei suoi confronti.

Morgan ha utilizzato un linguaggio volgare e scurrile contro Amadeus che non riportiamo per rispetto dei nostri lettori. Ognuno può ritrovarlo sulla sua pagina Instagram

Ma la polemica è apertissima. E certo incontreremo l’artista Castoldi in qualche salotto della concorrenza a difendere le sue tesi.