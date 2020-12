L’Eredità Simone Sadocco: ecco i profili social del nuovo campione

Simone Sadocco è giunto al quarto giorno di presenza a L’Eredità. Abbiamo scoperto il cognome del campione che viene da Solesino in provincia di Padova.

Il giovane studia tecniche artistiche, ha intenzione di diventare un ottimo fotografo, professione che potrebbe portarlo anche nel campo dello spettacolo, come fotografo addetto a pellicole televisive e cinematografiche.

Oggi svolge e la sua attività professionale come fotografo freelance. Ma certamente la presenza a L’Eredità gli ha conferito una popolarità attuale da farlo conoscere meglio anche nell’ambiente della fotografia.

Il gradimento del web

Simone Sadocco, pur avendo trascorso soltanto quattro giorni nel game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, è già diventato molto noto sui social.

Da Instagram, passando per Facebook fino ad arrivare a Twitter, Simone Sadocco comincia ad essere apprezzato per la sua aria da bravo ragazzo e per il comportamento sempre corretto ed elegante, mai sopra le righe.

In ognuna delle quattro puntate finora realizzate, Simone si è presentato con abbigliamenti differenti. Dal completo casual con magliettina girocollo e orecchini ad ambedue i lobi delle orecchie, fino al vestito elegante, di colore chiaro. Al suo esordio invece indossava un abito blu con papillon rosso.

Ogni giorno dunque è come se volesse dare di sé un’immagine differente. Il popolo del web probabilmente lo apprezza per questo e lo segue soprattutto nelle fasi finali del gioco.

La preparazione di Simone Sadocco campione de L’Eredità

Simone Sadocco, pur essendo abbastanza giovane, ha già mostrato di possedere una buona cultura generale. Sono proprio tali conoscenze. che vanno forse al di là di quanto si possa immaginare in un ragazzo di 22 anni, ad averlo aiutato nel gioco di Rai 1.

Lo abbiamo visto svolgere molte fasi del gioco con grande scioltezza. E attualmente riesce anche a tener testa al super campione Massimo Cannoletta al quale ha strappato per ben due volte la Ghigliottina. E infatti nei quattro giorni di permanenza a L’Eredità Simone si è già accomodato due volte al tavolo della Ghigliottina. La prima volta è stata proprio al suo esordio ed è riuscito a trasformarsi in campione con portafoglio. Ha vinto infatti la somma di 18.750 euro che per un giovane della sua età rappresenta una cifra abbastanza significativa.

Nel corso della trasmissione ha mostrato più volte di essere molto legato alla sua famiglia. Ha salutato anche la nonna Maria, alla quale Flavio Insinna ha rivolto i propri auguri essendo il suo compleanno. L’arzilla vecchietta, come la descrive il nipote Simone, ha raggiunto la veneranda età di 86 anni. Ma è una attenta telespettatrice che segue sempre L’Eredità e adesso è estremamente orgogliosa del nipote. Ed infatti Simone ha sottolineato che, dopo aver vinto la prima Ghigliottina, gli ha telefonato dicendogli: “finalmente sarai tu a fare un regalo a me“.

Inoltre, in una delle ultime puntate, Flavio Insinna ci ha tenuto a salutare anche il fidanzato, che si chiama Simone come lui, ed è un attore di teatro.

I riferimenti social di Simone Sadocco

