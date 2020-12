Stasera in tv 22 dicembre 2020. La serata propone l’attesissima commedia Natale in Casa Cupiello con Sergio Castellitto su Rai 1. Rai 3 trasmette l’ultima puntata di #cartabianca. Harry Potter e i doni della morte: Parte I è su Canale 5. Ecco nei dettagli la programmazione su tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 22 dicembre 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.15 va in onda in prima serata Natale in casa Cupiello, disponibile anche su.Rai Play . Il film tv diretto da Edoardo De Angelis è tratto dall’omonima opera teatrale – scritta da Eduardo De Filippo. In questa versione le vicende sono ambientate circa vent’anni dopo rispetto all’opera originale.

La pellicola si svolge in casa Cupiello, dove procedono i festeggiamenti per il periodo natalizio. Tuttavia, un litigio tra la figlia e il genero conclude tragicamente la vicenda. I protagonisti Luca e Concetta Cupiello sono interpretati rispettivamente da Sergio Castellitto e Marina Confalone.

Segue una puntata di Porta a porta con Bruno Vespa, che si occupa di attualità e informa i telespettatori sulle norme da rispettare durante i giorni festivi.

Rai 2 trasmette alle 21:20 il one man show Un’ora sola Vi vorrei – Per le Feste di Enrico Brignano. Lo show di stasera è dedicato al Natale, mentre il prossimo appuntamento è per il nuovo anno. Il programma prevede monologhi comici, umorismo e musica. In particolare, in questo speciale natalizio è presente Mario Biondi.

Alle 22:50 Ci Vediamo a cavallo, reunion del cast di Convenscion. Lo storico programma comico di Rai 2 propone nuovi sketch e battute ed è condotto da Enrico Bertolino.

Su Rai 3, alle 21.20, dopo la soap opera Un posto al sole c’è #cartabianca con Bianca Berlinguer. E’ l’ultima puntata prima della pausa natalizia. Il programma indaga sulle polemiche dentro la maggioranza di governo, sulle preoccupazioni per la crescita dei contagi e sulle speranze per la campagna vaccinale.

Rai 4 trasmette alle 21:20 Terminator Salvation, quarto capitolo della saga fantascientifica. La pellicola del 2009 diretta da McG ha come protagonisti Christian Bale e Sam Worthington. La narrazione è ambientata durante una guerra nucleare, in cui il genere umano è ridotto in schiavitù dagli androidi Terminator.

Su Rai 5 alle 21:00 il film drammatico Tesnota, di Kantemir Balagov. Premiato a Cannes del 2017, racconta le difficoltà di una famiglia ebrea nel Caucaso del Nord.

Programmi Mediaset, La7

Su Canale 5 alle 21.20. in prima serata va in onda Harry Potter e i doni della morte: Parte I. E’ la prima parte del capitolo conclusivo della saga, che si appresta a terminare il fantastico racconto. Nel film del 2010 diretto da David Yates Harry Potter abbandona Hogwarts per sconfiggere Lord Voldemort. Con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Ralph Fiennes.

Rete 4 alle 21. 20 trasmette Ufficiale e gentiluomo, film drammatico/romantico del 1982. La pellicola è di Taylor Hackford e interpretata da Richard Gere. La vicenda segue Zack, giovane insubordinato che decide di iscriversi ad un corso per piloti militari di jet.

Su Italia 1 dopo CSI Miami, alle 21:20, è in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Come sempre, la conduzione del martedì è di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, accompagnati dalla Gialappa’s Band.

Su La7 alle 21:15 Enrico Mentana conduce Cosa è davvero Natale? – speciale dedicato all’arrivo delle feste natalizie. Il programma ne spiega le origini ed il significato che le festività assumono nei giorni odierni. Ospite del programma il Cardinal Ravasi, intervistato da Mentana.

Tv8, Iris, Nove, Rai Movie, Real Time



Il canale TV8 alle 21:30 trasmette Caterina la Grande. La miniserie storica anglo-americana ha come protagonista Helen Mirren nel ruolo di Caterina la Grande nei suoi ultimi vent’anni di vita nella corte di Russia. In onda il terzo e quarto episodio della prima stagione.

Iris alle 21:00 propone il western Chisum, del 1970. Diretto da Andrew McLaglen, il film è ispirato ad una storia realmente accaduta, conosciuta come la Guerra della contea di Lincoln. Il protagonista da cui la pellicola prende il nome si chiamava John Chisum, ed è interpretato da John Wayne.

Su NOVE alle 21:25 va in onda il film action G.I. Joe – La vendetta, ispirato alle omonime avventure dei fumetti. La pellicola del 2013 è diretta da Jon Chu ed interpretata da Dwayne Johnson, Bruce Willis e Channing Tatum. Il gruppo speciale G.I. Joe continua ad operare in vari paesi del mondo grazie ai propri coraggiosi membri.

Su Rai Movie va in onda la commedia Smetto quando voglio, di Sidney Sibilia. Il film è una produzione italiana del 2014 che segue un gruppo di ricercatori universitari nella creazione di una nuova droga sintetica. Nel cast Edoardo Leo, Valeria Solarino e Valerio Aprea.

Su Real Time alle 21:20 l’appuntamento con Matrimonio a prima vista USA. Il nono episodio affronta la tematica della fiducia tra le coppie appena sposate.

Stasera in tv 22 dicembre 2020 – film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno alle 21.25 questa sera va in onda Deepwater – Inferno sull’oceano, di Peter Berg. La pellicola del 2016 è basata su fatti realmente accaduti. Il film racconta l’esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon ed il successivo disastro ambientale avvenuto nell’aprile 2010. Nel cast Mark Wahlberg, John Malkovich, Kurt Russell e Kate Hudson.

Il canale Sky Cinema Due alle 21.20 trasmette invece La belle époque. Il film è del 2019, diretto da Nicolas Bedos. Segue il fumettista Victor che compie una ricostruzione storica del periodo, tramite la quale rivive la propria belle époque personale: il giorno in cui incontra sua moglie Marianne. Ad interpretarli Daniel Auteuil e Fanny Ardant.