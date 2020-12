Ultima settimana di programmazione del 2020 per E’ sempre mezzogiorno. Il programma è in onda tutti i giorni da lunedì 28 a giovedì 31 dicembre, dalle 12.00

E’ sempre mezzogiorno Menù delle feste dal 28 al 31 dicembre

Il programma E’ sempre mezzogiorno propone i Menù delle feste per gli ultimi giorni del 2020.

Il cotechino più saporito e cotto alla perfezione. Le lenticchie che, si sa, portano fortuna e quest’anno ne serve un pizzico in più. Cannelloni gustosi e vitello tonnato. Sono solo alcune delle tante ricette che si impiattano questa settimana nella cucina di “È sempre mezzogiorno”: la trasmissione condotta da Antonella Clerici.

Il format originale mescola intrattenimento e passione per il cibo. E va in onda fino al 31 dicembre, dalle 12.00, per poi riprendere la settimana successiva, con l’anno nuovo.

Scherzi e buonumore accompagnano gli spettatori in questi giorni di festa, dallo studio. Le telecamere di Rai1, sullo sfondo della grande cucina, trasmettono in diretta le immagini della neve che ricopre la Val Borbera, dove la conduttrice abita con la famiglia.

Nella natura si cucina, si ride e si gioca come la Clerici è abituata a fare. Inoltre, ogni giorno, in migliaia si prenotano per partecipare ai quiz telefonici, per vincere i tanti buoni spesa in palio, o i set di pentole.

Gli ultimi ospiti del 2020

Negli ultimi giorni del 2020, con Antonella Clerici tornano alcuni dei cuochi più amati di “È sempre mezzogiorno”.

Come l’emiliano Daniele Persegani, il romano Gian Piero Fava, il siciliano Fabio Potenzano e la pugliese Antonella Ricci. In un viaggio di sapori e consigli che nel corso della settimana fa scoprire le prelibatezze che vengono dal Nord al Sud dell’Italia. Tanti i fiori all’occhiello di queste puntate festive.

È prevista anche una speciale lezione di pasticceria del maestro Sal De Riso. Tra le presenze fisse in studio, tornano “il signore degli aneddoti” Lorenzo Biagiarelli, “la zia Cri” Cristina Lunardini, l’improbabile factotum Alfio Bottaro ed Evelina Flachi, “la curatrice del nostro benessere”. A ogni puntata l’esperto panificatore Fulvio Marino darà idee originali per impasti di pani, pizze e tanto altro.

Continuano i collegamenti

Continuano anche i collegamenti con i volti noti dello spettacolo italiano. Da Rita Dalla Chiesa a Paolo Bonolis, da Mara Venier a Ezio Greggio, fino a Benedetta Rossi, sono in tantissimi ad essersi finora collegati dalle loro case con la cucina di Antonella Clerici per parlare di ricette, giocare e chiacchierare dei progetti professionali e privati.