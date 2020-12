Natale 2020 programmazione 24-26 dicembre RAI, Mediaset, digitali, Sky

La programmazione delle reti in chiaro a Natale 2020 prevede, tra l’altro, numerosi film tra il 24, 25 e 26 dicembre 2020. In palinsesto film d’animazione per le famiglie, classici intramontabili come Una poltrona per due o Via col Vento, spettacoli come Qui e adesso Natale su Rai 3 o Up & Down su Italia 1. Di seguito una nostra ampia scelta tra i programmi del palinsesto speciale per le festività Natalizie.

Natale 2020 programmazione, 24 dicembre 2020

Su Rai 1 a partire dalle 19.20 è in onda la Santa Messa di Natale in diretta da San Pietro, celebrata da Papa Francesco. Nel rispetto delle normative la messa è stata anticipata.

Rai 2 propone invece dalle 21.20 il film d’animazione Alla ricerca di Dory. Dory, il pesciolino smemorato che ha aiutato nelle ricerche di Nemo, si perde nell’oceano. Stavolta tocca a Nemo e a suo padre ritrovarla. La situazione si complica quando scoprono che Dory e la sua famiglia sono stati rinchiusi in un parco acquatico.

Quindi, alle 21.20 su Rai 3, il quarantaquattresimo Festival del Circo di Montecarlo. Uno spettacolo per grandi e piccini che porta nelle case degli italiani la magia del circo.

In esclusiva su Rai Gulp, e successivamente sul servizio RaiPlay, il 24 dicembre alle ore 17.25 e alle 22.20, va in onda un cortometraggio d’animazione: i Colori del Natale; la storia di un Natale speciale, quello delle minoranze cristiane in Medio Oriente.

La mattina cinematografica di Canale 5 inizia alle 08.45 con il film Cristallo di Rocca – Una storia di Natale. Un film di genere avventura/family italiano del 1999, con Virna Lisi e Tobias Moretti. Due bambini si perdono tra le montagne, e due villaggi rivali devono unire le forze per ritrovarli.

Su Italia 1, infine, in prima serata non può mancare Una Poltrona per due. A partire dal 1997 il film è trasmesso regolarmente su Italia 1 la sera della Vigilia di Natale.

Una Poltrona per due racconta di Louis e Billie, un distinto uomo d’affari e un senzatetto newyorkesi. Due spocchiosi aristocratici scommettono un dollaro sul fatto che, se li scambiassero di posto, Billie diventerebbe un ottimo dirigente e Louis si ridurrebbe a rubare per sopravvivere. Scoperto l’inganno, Billie e Louis architettano un piano per vendicarsi.

Natale 2020 programmazione, 25 dicembre 2020

Alle 10.55 su Rai 1 è proposta la Santa Messa dalla Basilica Santa Maria in Trastevere in Roma.

Rai 2 trasmette alle 14.00 il film Belle & Sébastien. La tenera storia di un bambino, Sebastien, e del suo cane, Belle, un enorme pastore maremmano. I due sono in viaggio per ritrovare i genitori di Sebastien.

Invece, Rai 3 trasmette in prima serata una puntata speciale dello show di Massimo Ranieri, intitolato per l’occasione Qui e Adesso Natale. Il Teatro Sistina di Roma è stato trasformato in uno studio televisivo per la realizzazione del programma condotto dal celebre cantante. Per lo special natalizio sono previsti ospiti d’eccezione dal mondo della musica, fra cui Renato Zero, Al Bano, Gino Vannelli, il pianista Giovanni Allevi.

La giornata del 25 dicembre su Rete 4 è poi all’insegna del cinema, con Fantozzi 2000: La clonazione alle 13.02, Il Conte di Montecristo dalle 15.04, e il classico intramontabile Via Col Vento, dalle 20.32. La storia dell’amore tormentato tra Rossella O’Hara (Vivien Leigh) e Ashley Wilkes (Leslie Howard), gentiluomo di campagna.

Anche Canale 5 alle 10.00 propone poi la Santa Messa. Mentre l’appuntamento serale con il GF Vip 5 è saltato, sostituito dal film Natale da Chef, con Massimo Boldi.

Il consueto appuntamento con la serie di film fantasy italiana Fantaghirò, la principessa che vuole essere un cavaliere, si sposta in seconda serata, alle 3.40 di notte, su Rete 4.

Infine, la conclusione del percorso culinario dei mini chef di Junior Bake Off è prevista alle 21.20 su Real Time.

Programmazione 26 dicembre 2020

La prima serata di Rai 1 è dedicata dalle 20.30 all’esordio di Affari Tuoi Viva gli Sposi. I protagonisti sono coppie di giovani promessi sposi che possono vincere fino a 300.000 Euro.

Alle 9.55 su Rai 2 va in onda il tradizionale Concerto di Santo Stefano, dell’Orchestra Sinfonica Rossini. Conducono Elena Ballerini e Massimo Massari.

Un altro cult apprezzabile da tutte le famiglie è Superfantozzi, su Rete 4 alle 19.35. È il quinto capitolo della serie di film sullo sfortunatissimo, ma caparbio, ragionier Ugo Fantozzi (Paolo VIllaggio).

Italia 1, invece, trasmette dalle 13.45 due episodi consecutivi dei Simpson, dedicati alle festività natalizie. Si intitolano Natale Riveduto e Corretto e Tutti più buoni a Natale.

Sempre su Italia 1 in seconda serata, alle 23.50, è in onda il film Jack Frost, del 1998. Un padre di famiglia, che non ha mai avuto molto tempo da dedicare a suo figlio Charlie, muore in un tragico incidente alla vigilia di Natale. Gli viene però data una seconda possibilità per legare con Charlie: si reincarna in un pupazzo di neve, destinato tuttavia a sciogliersi.

Per chi volesse recuperare la mini-serie del cooking show Junior Bake Off 2020, il 26 dicembre dalle 17.30 su Real Time è prevista una maratona delle tre puntate che la compongono.

I migliori film su Sky 24-26 dicembre

Fino a mercoledì 6 gennaio, per il decimo anno consecutivo Sky Cinema Collection è diventato Sky Cinema Christmas. Il canale è disponibile per tutti gli abbonati satellite e fibra ai canali 303 (HD) e 333 (SD) e anche on demand. La programmazione di Sky Cinema Christmas è pensata appositamente per celebrare il Natale 2020 con film a tema. Nel palinsesto non mancano film comici nostrani come Il primo Natale di e con Ficarra e Picone (in prima visione) o Un Natale per due, e anche Un Natale al Sud con Massimo Boldi. Proposti anche altri classici più romantici, ambientati proprio durante le festività natalizie. Fra cui Love Actually e Serendipity. Irrinunciabili anche altri grandi classici come Bianco Natale con Bing Crosby e La vita è meravigliosa con James Stewart.

E se per Italia 1 non è Natale senza Una poltrona per due, per molti altri è impossibile rinunciare sotto le feste a una delle tante incarnazioni di A Christmas Carol di Charles Dickens. La versione proposta su Sky Cinema Christmas, di e con Bill Murray, sottotitolata S.O.S. Fantasmi.